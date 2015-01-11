О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 13 июля

По состоянию на вечер 13 июля в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеет 96 человек. В инфекционном отделении Клинической больницы №71 находится 50 человек с COVID-19, 46 пациентов лечится амбулаторно. Выздоровело 87 человек. 1 умер (29 мая).









13 июля зарегистрировано 7 новых случаев COVID-19. COVID-19: 5 пациентов госпитализированы в инфекционное отделение, 2 – лечатся амбулаторно. За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 184 случая заболевания коронавирусом.









Всего с 13.03.2020г. по 13.07.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1431 Постановление об изоляции на лиц, контактировавших с больными или прибывших из стран и территорий РФ, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.









Под медицинским наблюдением находятся 291 человек, в том числе вернувшихся на территорию Озерского городского округа из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и контактные с больными.









Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 5044 исследования.









Напомним, что режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до 26 июля. Находясь в общественных местах, жителям Озерского городского округа необходимо соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование. При первых признаках ОРВИ нужно обращаться к врачу.









Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.









https://mru71.fmba.gov.ru/