К 70-летию ПКиО: парк счастливых людей

Театр, даже Большой, начинается с вешалки, а городской парк — с пропилей – входной группы из павильонов с колоннами. Когда-то между центральными пропилеями красовалась надпись: «Добро пожаловать», а перед ней гостей парка приветствовал Ильич на постаменте. И сегодня наш парк с радостью встречает каждого, кто заглянул погулять, позаниматься спортом, пособирать грибы-ягоды под его тенистыми ветвями.

Территория городского парка 130 га: лесной массив, прогулочные аллеи, пешеходные тропы, а также пляж «Колибри» и лодочная станция. Работа по обеспечению функционирования этого огромного разнообразия возложена на сотрудников техническо-хозяйственной службы парка. Штат совсем небольшой – 12 человек.

С 2008 года руководит этим, почти исключительно мужским коллективом симпатичная девушка – Ирина Николаевна Симонова, человек надежный и ответственный, трудолюбивый и знающий свое дело. Умеет найти общий язык и с работниками, чтобы вдохновить их на сложную, разнообразную деятельность, и с руководителями городских хозяйственных служб, чтобы помогли техникой для поддержания чистоты и порядка в парке в условиях сурового уральского многопогодья.

«Ох, рано встает охрана…», - поется в известной песенке. А сторожа-вахтеры охраняют вверенный им объект и по 12 часов, и круглосуточно. Такая работа! Сторожей в городском парке пять человек. Дольше всех «на боевом посту» Светлана Сулеймановна Зубриловская – уже 18 лет! Ответственная, всегда готовая помочь коллегам, добрая «мама» для четвероногих охранников хоздвора. Валентина Владимировна Соловьева, Владимир Вячеславович Королев, Анатолий Алексеевич Падалко работают недавно: от полугода до полутора лет. Сторож сегодня - Павел Александрович Козлов - десять лет был водителем Парка культуры и отдыха.

Не обойтись в городском парке без работы дворников. На все 130 га лесного массива их у нас - аж двое! Павел Евгеньевич Мировой и Александр Петрович Храбров. Представляете, сколько квадратных километров приходится на каждого из них! И в листопад, и в снегопад стараются они сделать аллеи и площади парка чистыми и комфортными для отдыха озерчан.

Небольшой и уже не новый автопарк МБУ ПКиО находится на попечении водителей – Алексея Алексеевича Коньшина и Сергея Александровича Путикова. Практически в идеальной чистоте и всегда на ходу содержится ими транспорт: ГАЗель и «Жигули» 6-ой модели.

Еще один из «строжилов» парка – грузчик Валентин Леонидович Тагильцев (работает с 2004г.). Он же бессменный «лодочник» в период навигации, командует лодками и катамаранами, на которых так приятно прокатиться по Иртяшу в теплую погоду. Жаль, что жарким летом 2020 года никак не удается получить разрешение на открытие сезона катания.

Евгений Леонидович Волков, работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, а точнее, мастер на все руки, работает в городском парке три года. Нет инструмента, который бы оказался ему не подвластен.

А в целом, можно сказать, что каждый сотрудник технической службы городского парка - это « …и швец, и жнец, и на дуде игрец». Ведь объем выполняемой ими работы часто зависит от нашей капризной погоды. Осенью засыплет дорожки листопад - выходят на уборку всем дружным коллективом. Зимой метели не дают отсидеться в тепле. Весной череда снегопадов и оттепелей заставляет работать в «авральном режиме», чтобы расчистить аллеи от снежного месива и наледи. Летом работа на пляже и лодочной. А еще: отсыпка пляжа песком, покраска скамеек, лодок, бордюров и клумб, выезд и расстановка аппаратуры и реквизита на мероприятиях парка, ремонтные работы и многое-многое другое. Скучать без дела не приходится.

И, когда они вместе, им любое дело по плечу! Ведь это крепкий дружный коллектив единомышленников.

На почту МБУ ПКиО пришло благодарственное письмо от жительницы города – Василисы Ивановны:

- Мы не были в парке несколько лет и решили посетить его и были приятно изумлены изменениями в парке. Есть дорожки, где катаются дети и взрослые на велосипедах и самокатах. Везде есть скамейки, где оформлено всё красиво и аккуратно. Не каждый может поехать на море, зато у каждого появилась возможность позагорать и покупаться на пляже. Парк стал прекрасным местом отдыха. Многие видят, что труд работников МБУ ПКиО не напрасен - это видно по числу отдыхающих. Несомненно, думая о жителях нашего города, вы применили «золотое правило»: «Во всём поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами». Благодарим сотрудников парка за то, что неустанно продолжают трудиться и заботиться о жителях нашего города.

Желаем вам всем сил, здоровья и успехов в вашей работе.

С уважением, благодарные жители Озерска.

Информация МБУ ПКиО.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/43651/