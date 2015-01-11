Высадить деревья, подсчитать свой углеродный след или научиться сортировать мусор. В Озерске прошла первая онлайн эко-смена благотворительной программы «Росток»

В Озерске при поддержке Группы ЧТПЗ и ее акционера Андрея Комарова проходит множество мероприятий: фестивали «Дорога к храму» и «Снежность», празднование Дня славянской письменности и культуры. Все это — масштабная благотворительная программа «Росток», призванная знакомить подрастающее поколение с историей родного края, народными традициями и православными ценностями.

Еще одна важная часть программы — «Детская творческая лаборатория», участниками которой ежегодно становятся сотни юных озерчан. В прошлом году вместе с педагогами, историками и мастерами народных ремесел школьники и дошколята плели лапти, повторяли правила безопасного поведения в лесу, изучали историю православных святых Петра и Февронии. Но в этом году стремительное распространение коронавирусной инфекции внесло свои корректировки.

— В условиях пандемии было принято решение провести летнюю школьную смену программы «Росток» в онлайн-формате. Смена посвящена экологии — экологическая грамотность и бережное отношение к природе сейчас становятся ключевыми факторами формирования зрелой, успешной, всесторонне развитой личности, находящейся в гармонии с собой и окружающим миром, — комментирует руководитель благотворительных и социальных проектов Группы ЧТПЗ Ольга Стебунова.

Экология была выбрана темой смены неслучайно — для нынешнего поколения она актуальна, как никогда, ведь именно ему жить в среде, которая довольно быстро меняется под воздействием разных факторов. Школьники уже задумываются о том, как важно заботиться об окружающем мире и с уважением относиться к природе, поэтому они активно включились в работу первой «зеленой смены». Вместе с педагогами-наставниками ребята в командах изучали вопросы глобальных экологических проблем и основы эковолонтерства, разрабатывали собственные проекты и даже подсчитали свой углеродный след. По словам участников, формат онлайн-лагеря стал для них чем-то новым и необычным.

— Мне очень понравилась моя первая смена в онлайн-лагере: такой формат я осваиваю впервые и могу сказать, что это очень интересный опыт. Задания были не очень сложные, но выполнять их было одно удовольствие. Хочу сказать большое спасибо моей команде — все смогли проявить себя и свои таланты, поэтому мы выступили достойно. Я надеюсь, что такие онлайн-лагеря еще будут, и я смогу познакомиться с еще большим количеством интересных людей! — рассказала капитан команды «Дети Земли» Ира Замятина.

Как рассказывают участники эко-смены, именно встречи с экспертами в вопросах экологии — президентом фонда помощи «Спаси меня» Кареном Даллакяном и активистом общественного движения «Город Первых» Данилой Шестаковым — стали большим вдохновением для них. На онлайн-встречах они обсудили основы биоэтики, узнали о культуре обращения с животными, историю волонтерского движения и о том, как самим стать инициаторами реальных дел. Педагоги-наставники отметили, что такой формат работы с использованием современных технологий и тенденций — хороший стимул для развития детей.

— Последнее время очень многое в нашей жизни связано со словом «онлайн». А этим летом в нашем городе появился онлайн-лагерь. Кто-то подумает: «Как же так, лагерь через интернет? Ужасно». Но это не так. Группа ЧТПЗ как организатор отлично продумала детский досуг. У каждого участника была прекрасная возможность показать себя и свои таланты: очень стеснительным детям легче раскрыть себя именно в формате онлайн, а те ребята, которые всегда и везде активны, с удовольствием выполняли новые для них задания. Для меня, как руководителя нескольких команд, это тоже развитие и новые впечатления. В целом смена получилась интересной, необычной и продуктивной. Многие дети задумались об экологических проблемах, о волонтерстве — значит, этот лагерь дал толчок к дальнейшему развитию ребенка. И это здорово! — рассказала наставник смены Наталья Виноградова.

Добавим, что логичным завершением эко-смены стала высадка остролистных кленов на территории родной школы участниками команды «Зеленая дружина». Ребята успешно защитили свой проект под названием «Мое счастливое дерево», рамках которого подбирали место для высадки саженцев и разрабатывали системы ухода за ними с учетом породы деревьев и климатических условий. Школьники обещают со всей внимательностью следить за своими «зелеными друзьями», чтобы они росли и радовали не только их, но и жителей Озерска.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/43668/