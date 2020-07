Публичная библиотека подготовила онлайн-экскурсию для иностранцев по местам трудовой славы Танкограда

Источник: ЧОУНБСпециалисты Центра межкультурных коммуникаций Публичной библиотеки организовали виртуальный мини-тур на английском языке. Проект приурочили к знаменательному событию – присвоению Челябинску и Магнитогорску звания «Город трудовой доблести», сообщает пресс-служба учреждения.Главные места тура – знаковые памятники Челябинска, воспевающие заслуги южноуральцев во время Великой Отечественной войны: «Сказ об Урале», «Танк ИС-3», «Катюша» и «Добровольцам-танкистам».Участники виртуальной экскурсии смогут узнать о легенде, вдохновившей авторов памятника «Сказ об Урале», о том, как расшифровывается аббревиатура «ИС» в названии серии советских тяжелых танков (выпускались на ЧТЗ), о секретах создания знаменитых «катюш», а также о том, какой памятник Челябинска является символом единения фронта и тыла.Мини-тур по местам трудовой доблести не ограничивается одной только экскурсией – в заключение пользователей ждет обзор англоязычных книг из фонда Центра межкультурных коммуникаций. Издания посвящены Челябинской области (в частности, Челябинску и Магнитогорску) и представлены на английском языке.Так, в ЦМК можно взять самый подробный путеводитель по Челябинской области The Chelyabinsk Region: Dreams Come True Here (2012). Он посвящен истории, природе и географии Южного Урала и рассказывает о выдающихся южноуральцах (например, о музыканте Олеге Митяеве или об актере и режиссере Леониде Оболенском), о национальных праздниках, а также о ключевых местах в самых разных районах (например, о национальном парке «Зюраткуль» в Саткинском районе, горе Шихан в Каслинском районе, пешеходной улице Кирова в Челябинске и памятнике «Солнечные часы» в Магнитогорске). Путеводитель станет незаменимым помощником для зарубежных гостей: он поможет найти отели, магазины, остановки общественного транспорта и рестораны.Необычная книга Behind the Urals: An American Worker in Russia's City of Steel (1973) Джона Скотта позволит взглянуть глазами американца на Магнитогорск времен первой пятилетки. Она представляет собой подлинный отчет о советской жизни, силе духа и тяжелом труде тех, кто строил Магнитогорск.И, наконец, редкое издание 1939 года Magnitogorsk Александра Байкова расскажет о становлении города (от небольшого палаточного поселения у горы Магнитной до индустриального города с развитой инфраструктурой), его заводах и культурной жизни.Причем все эти (и многие другие) книги Центра межкультурных коммуникаций можно взять на дом.В будущем сотрудники Публичной библиотеки планируют проводить англоязычные видеоэкскурсии по достопримечательностям Челябинска на регулярной основе (в рамках проекта Discover Chelyabinsk). Так, следующий виртуальный мини-тур выйдет 13 августа и будет посвящен истории и интересным локациям Шершневского бора.