О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 15 июля

По состоянию на вечер 15 июля в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеет 99 человек. В инфекционном отделении Клинической больницы №71 находится 44 человека с COVID-19, 54 пациента лечится амбулаторно. Выздоровело 88 человек. 2 пациента умерли (1 – 29 мая). 14 июля умер пациент 1948 года рождения.





1 пациент переведен в лечебное учреждение г.Челябинска.





15 июля зарегистрировано 3 новых случая COVID-19. COVID-19: 2 пациента госпитализированы в инфекционное отделение, 1 лечится амбулаторно.





За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 189 случаев заболевания коронавирусом.





Всего с 14.03.2020г. по 15.07.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1481 Постановление об изоляции на лиц, контактировавших с больными или прибывших из стран и территорий РФ, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.









Под медицинским наблюдением находятся 305 человек, в том числе вернувшихся на территорию Озерского городского округа из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и контактные с больными.









Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 5236 исследований.









Напомним, что режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до 26 июля. Находясь в общественных местах, жителям Озерского городского округа необходимо соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование. При первых признаках ОРВИ нужно обращаться к врачу.









Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.









https://mru71.fmba.gov.ru/

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа