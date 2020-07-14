Жара: усилен контроль за ситуацией на водных объектах

Муниципальные спасатели и представитель инспекции по маломерным судам провели совместный рейд на озере Иртяш в рамках месячника безопасности на водных объектах Челябинской области.

- С 1 по 31 июля в регионе традиционно усиливается контроль за использованием плавсредств: проводится патрулирование и по ходу следования происходит общение с судоводителями – профилактические беседы, проверка граждан на наличие судового билета, удостоверения на право управления маломерным судном и спасательных средств. Судоводители, пренебрегающие законными требованиями, привлекаются к ответственности, вплоть до отстранения от управления маломерным судном, - поясняет ситуацию старший государственный инспектор – руководитель Каслинского ИО ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Челябинской области» Елена Дроздова. В минувшую пятницу она дважды совершала плавание на быстроходном катере по акватории Иртяша - в середине рабочего дня, когда массового пребывания людей на озерной глади не наблюдалось, и вечером, когда к воде устремляются сотни озерчан.

Участником рейда стал начальник МУ ПСС Озерского городского округа Владимир Мошняга:

- В сезон навигации мы ежедневно патрулируем прибрежную часть Иртяша, а также те места, где купание запрещено: каменные карьеры возле б. Гайдара,8 и бывшего УПТК, пруд на пр. К.Маркса,1, озеро Большая Нанога. Этот год не стал исключением. Более того, несмотря на введенные в регионе ограничения по коронавирусу и в том числе - временный запрет на посещение территорий общего пользования, озерчане давно открыли купальный сезон - на свой страх и риск. В связи с этим работы у нас меньше не стало.

Следует отметить, что официальные пляжи в округе были своевременно подготовлены к летнему сезону, но по распоряжению Губернатора Челябинской области «заработали» только с 11 июля. На Урале стоит жара и сотни людей загорают и купаются везде, где возможен подход к воде. Руководитель муниципальных спасателей рекомендует выбирать для отдыха благоустроенные территории, которые поддерживаются в нормативном состоянии: пляжи «Дальний», «Колибри», «Молодежный», «Нептун», а также часть береговой полосы в микрорайоне Заозерный и на ул. Набережная, 21, в поселках Метлино и Новогорный.

Владимир Мошняга:

- Обращаюсь к тем, кто предпочитает места, не предназначенные для купания: «дикий пляж» не дает гарантий безопасности! Не устаю повторять: самое дорогое у человека - это жизнь, и напоминаю телефон службы экстренного реагирования – 112.

В ходе проведенного совместного рейда муниципальные спасатели и представитель инспекции по маломерным судам не выявили грубых нарушений: озерчане в большинстве своем ведут себя на воде спокойно - далеко не заплывают, стараются соблюдать меры безопасности при управлении плавсредствами. Но ситуация все-равно остается тревожной: за минувшие выходные дни в Челябинской области утонули на водоемах шестеро южноуральцев (в течение 2020 года – 22 человека, из них – 3 ребенка).

Старший государственный инспектор Елена Дроздова поблагодарила за взаимодействие муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» и отметила грамотные действия сотрудников этого подразделения по обеспечению безопасности граждан на водных объектах.







Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа