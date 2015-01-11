Налоговая инспекция сообщает, что срок предоставления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2019 год перенесен до 30.07.2020, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 №409. Вместе с тем, срок уплаты налога остался прежним – 15 июля 2020, на этом хочется заострить внимание граждан.

Налогоплательщики, претендующие на социальный и имущественный вычеты, могут представить декларацию в течение всего 2020 года.

Декларацию по форме 3-НДФЛ можно предоставить лично, направить по почте, направить через приложение «Налоги ФЛ» или электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Справочную информацию можно получить по телефонам: 8 (35151) 4-00-26; 8 (35151) 4-00-22; 8 (35130) 49336. Телефон Единого контакт-центра ФНС России 8-800-2222-222 (звонок по России бесплатный).

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/43669/