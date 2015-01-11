В Миассе ограничат въезд автомобилей на озеро Тургояк

В предстоящие выходные, с 17 по 19 июля, в Миассе (Челябинская область) ограничат въезд транспорта на озеро Тургояк.

В ведомстве уточнили, что автомобильные заторы препятствуют проезду транспорта экстренных служб, а в последнее время из-за аномальной жары в округе возникают новые лесные пожары.+

Въезд будет ограничен в районе улицы Туристов и Пугачевской поляны. Автомобили, препятствующие экстренным службам и припаркованные в неустановленных местах, будут эвакуироваться принудительно.

Напомним, что с 13 июля в Миассе действует особый противопожарный режим: посещение лесов и разведение костров запрещены.

https://dostup1.ru/society/V-Miasse-ogranichat-vezd-avtomobiley-na-ozero-Turgoyak_128291.html