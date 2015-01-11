О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 16 июля

По состоянию на вечер 16 июля в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеет 101 человек. В инфекционном отделении Клинической больницы №71 находится 46 человек с COVID-19, 54 пациента лечится амбулаторно. 1 пациент переведен в лечебное учреждение г.Челябинска.

Выздоровело 88 человек. 2 пациента умерли (29 мая и 14 июля).



16 июля зарегистрировано 2 новых случая COVID-19. COVID-19: пациенты госпитализированы в инфекционное отделение.

За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 191 случай заболевания коронавирусом.



Всего с 14.03.2020г. по 16.07.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1486 Постановлений об изоляции на лиц, контактировавших с больными или прибывших из стран и территорий РФ, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

Под медицинским наблюдением находятся 308 человек, в том числе вернувшихся на территорию Озерского городского округа из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и контактные с больными.

Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 5321 исследование.

Напомним, что режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до 26 июля. Находясь в общественных местах, жителям Озерского городского округа необходимо соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование. При первых признаках ОРВИ нужно обращаться к врачу.

Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.

https://mru71.fmba.gov.ru/



Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа