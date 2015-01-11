Открытие «Гранита» все ближе

В ходе рабочей поездки глава Озерского городского округа Евгений Щербаков осмотрел дворец спорта «Гранит», где ведется масштабная реконструкция. Подрядчиком является производственное объединение «Маяк», которое приняло на себя обязательства осуществить ремонтные работы.

О том, что сделано работниками ремонтно-строительного управления «Маяка» на сегодняшний день, рассказал начальник цеха капитального строительства РСУ ФГУП «ПО «Маяк» Артем Падалко:

- В ходе ремонта в соответствии с графиком полностью выполнены работы по заливке бетона под основание пола. Переустановлены окна, с нуля возвели перегородки.Полностью поменяли коммуникации с учетом современных требований. Кроме этого, увеличилось количество санузлов, расширены площади раздевалок для посетителей. Установлены новая система вентиляции, новый теплоузел. Идет ремонт душевых. Устанавливается пандус для маломобильных групп населения.

На фасад «Гранита» сейчас наносится долговечная, вандалоустойчивая, влагостойкая декоративная штукатурка, подготовлено основание под настил деревянного пола. Вскоре установят огнеупорные подвесные потолки. В ближайшее время строители займутся укладкой особо прочного пола, который сможет выдержать любые нагрузки. Стоит отметить, что к работникам ремонтно-строительного управления присоединились участники озерского стройотряда «Челябинск-40», которые помогут строителям в некоторых видах работ.

Осматривая спорткомплекс, Евгений Щербаков обратил внимание на большой объем проделанной работы:

- Впечатление хорошее. Раз «Маяк» взялся, значит, сделает. Есть технические вопросы, которые решаются в ходе реконструкции. К осени, я думаю, дворец спорта откроется. Очень ждут его открытия и дети, и родители юных спортсменов. Мы все занимались здесь в детстве разными видами спорта, и скоро у «Гранита» начнется вторая жизнь. В комплексе с «Высотой» у нас будет достойный спортивный объект. Существовало мнение, что проще снести здание, но мы все-таки решили сохранить наследие, которое нам было передано и восстановить этот объект.

Директор МБУ «Арена» Сергей Родин вместе со спортсменами Озерска с нетерпением ждет, когда откроются двери «Гранита»:

- Безусловно, городу нужен этот спорткомплекс. Он стал многим спортсменам родным. Здесь с удовольствием будут заниматься наши тяжелоатлеты, гимнасты, дзюдоисты, начнет работу тренажерный зал. Надеюсь, осенью в залах Гранита закипит спортивная жизнь.



Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа