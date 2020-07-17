О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 17 июля

Выздоровело 94 человека. 2 пациента умерли (29 мая и 14 июля).
17июля зарегистрировано 10 новых случаев COVID-19. COVID-19: 6 пациентов госпитализированы в инфекционное отделение, 4 лечатся амбулаторно.
За весь период наблюдения в округе зарегистрирован 201 случай заболевания коронавирусом.
Всего с 14.03.2020г. по 17.07.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1510 Постановлений об изоляции на лиц, контактировавших с больными или прибывших из стран и территорий РФ, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.
Под медицинским наблюдением находятся 324 человека, в том числе вернувшихся на территорию Озерского городского округа из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и контактные с больными.
Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 5436 исследований.
Напомним, что режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до 26 июля. Находясь в общественных местах, жителям Озерского городского округа необходимо соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование. При первых признаках ОРВИ нужно обращаться к врачу.
Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.
https://mru71.fmba.gov.ru/
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа