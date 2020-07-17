О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 18 июля

По состоянию на вечер 18 июля в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеет 101 человек. В инфекционном отделении Клинической больницы №71 находится 45 человек с COVID-19, 56 пациентов лечится амбулаторно. Выздоровело 97 человек. 2 умерло (29 мая и 14 июля).

1 пациент переведен в лечебное учреждение г.Челябинска.

18 июля новых случаев COVID-19 не зарегистрировано. За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 201 случай заболевания коронавирусом.

Всего с 13.03.2020г. по 18.07.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1510 Постановлений об изоляции на лиц, контактировавших с больными или прибывших из стран и территорий РФ, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

Под медицинским наблюдением находятся 321 человек, в том числе вернувшихся на территорию Озерского городского округа из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и контактные с больными.

Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 5531 исследований.

Напомним, что режим повышенной готовности в Челябинской области продлен до 26 июля. Находясь в общественных местах, жителям Озерского городского округа необходимо соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование. При первых признаках ОРВИ нужно обращаться к врачу.

Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.

https://mru71.fmba.gov.ru/

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа