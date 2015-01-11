В новый сезон – на новом автобусе

Перед стартом нового чемпионата КХЛ челябинский хоккейный клуб «Трактор» получил большой подарок от спонсоров.Ребрендинг клуба, на который новая управленческая команда «Трактора» решилась впервые за 27 лет, нашел отражение и в главном транспортном средстве хоккеистов команды КХЛ. Приобретение нового автобуса стало возможно благодаря участию широкого пула спонсоров, объединившихся вокруг «Трактора» и сделавших важный подарок новому коллективу Анвара Гатиятулина. Хоккейный клуб «Трактор» благодарит АО «ЧЭМК», ООО «УК ЮГК», АО «КОНАР», ПАО «ЧТПЗ» и АО «РМК» за активное участие в жизни организации и работу на благо всей хоккейной системы города.В ближайшие недели автобус будет брендирован в соответствии с принятой клубной концепцией и станет одним из дизайнерских якорей в визуализации «Трактора» на сезон 2020/2021.Прежний автобус команды будет использоваться детско-юношескими командами системы «Трактор», а также другими спортивными клубами Челябинской области.