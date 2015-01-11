В рамках нацпроекта «Образование» в сёлах и малых городах Челябинской области появятся образовательные «Точки роста»

Источник: Министерство образования и наукиВ рамках нацпроекта «Образование» на базе школ Челябинской области, расположенных в сельской местности и малых городах, готовятся к открытию в новом учебном году 32 центра образования цифрового и гуманитарного профилей – «Точки роста». Их главные задачи – развитие сельских школ и обеспечение доступа детей к качественным образовательным программам вне зависимости от места их проживания, сообщает Министерство образования и науки.К работе в «Точках роста» готовятся и педагоги Южного Урала. Почти 160 сельских учителей уже прошли повышение квалификации в онлайн-формате, освоив курс «Гибкие компетенции проектной деятельности».Впереди педагогов ждет очный этап повышения квалификации, учителя пройдут сессии по хард-компетенциям, в ходе которых они на практике смогут отработать новые профессиональные компетенции.Новые образовательные центры позволят школьникам изучать «Технологию», «Информатику» и «ОБЖ» с помощью современного оборудования, а после уроков посещать занятия цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, учиться играть в шахматы, вести медиапроекты.Каждый центр будет оснащён современным учебным оборудованием, включая интерактивный комплекс, 3D-принтер, шлем виртуальной реальности, фотоаппарат, видеокамеру, тренажёр-манекен и средства оказания первой помощи.Кроме того, предполагается использование инфраструктуры центра во внеурочное время как общественного пространства для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности.