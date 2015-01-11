Работающие южноуральцы старше 65 лет, находящиеся на самоизоляции, смогут продлить электронные больничные до 9 августа

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил действие режима самоизоляции для лиц старше 65 лет c 27 июля по 9 августа. Таким образом, работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные. Ранее соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Южноуральцы могут оформлять электронные больничные сроком действия с 15 июня до официального окончания режима самоизоляции в Челябинской области. Новые электронные больничные, как и предыдущие, оплачиваются за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления листков нетрудоспособности. Оформлять их будут на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования, предоставлять что-то дополнительно пенсионерам не потребуется.Пособие по временной нетрудоспособности будут рассчитывать по общим правилам. Так, в стопроцентном размере оплачиваются дни на больничном при стаже более восьми лет. Расчет производят исходя из заработка за два года, однако он ограничивается средним максимальным заработком 69 961,65 руб. в месяц.Подробную информацию по дистанционному оформлению больничного листа можно получить по телефонам региональной горячей линии (351) 265-85-29 и федеральной горячей линии 8-800-302-75-49, а также на сайте Челябинского регионального отделения ФСС РФ www.r74.fss.ru