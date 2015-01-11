На Южном Урале активней будет развиваться регби

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал соответствующее соглашение в Москве с президентом Федерации регби России, руководителем Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым. Для Челябинской области регби – молодой вид спорта. Официально региональная федерация была зарегистрирована в 2018 году. На сегодняшний день в Челябинской области регби занимаются более полутора тысяч детей в 10 муниципальных образованиях. Подписание соглашения позволит значительно улучшить работу по привлечению детей к занятиям регби, улучшить инфраструктуру, подготовить боеспособные и сильные команды для участия в первенствах страны и спартакиадах учащихся России.
Источник: Федерация регби России