В регионе стартует сценический проект для воспитанников соцучреждений

Благотворительный фонд «Выбираем Жизнь»запустил в Челябинской области проект «Плейбэк Театр».Участники проекта – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, – обучатся всем значимым в плейбэк-театре сценическим практикам: основам актерского и хореографического мастерства, акробатике, импровизации. Ребята почувствуют себя настоящими актерами и в завершение представят на суд зрителей собственный перфоманс. Выступления пройдут не только на сценических площадках в соцуреждениях, но и на новогодних елках.