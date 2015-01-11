2020-07-28YEKT12:00:00 | Губерния Минсоц Челябинской области продолжает оказывать поддержку пожилым людям в период самоизоляции Источник: пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской области









В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, при котором пожилым южноуральцам рекомендовано соблюдать самоизоляцию. По оперативной информации министерства социальных отношений Челябинской области, на единый областной телефон горячей линии 8-919-304-63-00, начавшей работу с момента объявления на Южном Урале режима повышенной готовности и прекращения личного приема граждан, поступило свыше 360 тысяч звонков.Основная цель обращений – а это более 70 процентов принятых звонков – заявки на доставку продуктов питания гражданам старше 65 лет.По словам министра Ирины Буториной, количество принимаемых звонков в день не уменьшается. «Это связано с тем, что в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, при котором пожилым гражданам рекомендовано соблюдать самоизоляцию. Поэтому органы соцзащиты ежедневно доставляют продукты питания, медикаменты, товары первой необходимости, помогают с оплатой жилищно-коммунальных услуг, вызовом врача на дом... Все эти услуги, естественно, оказываются бесплатно», - уточнила министр.Эпидемиологическая обстановка, связанная с пандемией, также внесла коррективы в работу отделений дневного пребывания комплексных центров социального обслуживания.«В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции уже четвертый месяц все заезды в отделения дневного пребывания отменены. Но люди пожилого возраста не могут длительное время находиться в полной самоизоляции, им нужно, прежде всего, общение. Поэтому все комплексные центры разрабатывают мероприятия в онлайн-режиме. Это и консультации специалистов, и мастер-классы, и общение по интересам. Наши подопечные достаточно продвинутые, многие прошли обучение основам компьютерной грамотности и знают, как пользоваться компьютером и смартфоном, поэтому очень надеемся, что удаленный формат организации и проведения досуга станет востребованным и найдет своих единомышленников», – комментирует Ирина Буторина.Напомним, что областной центр социальной защиты «Семья» с апреля в еженедельном режиме проводит вебинары, направленные на снижение эмоционального напряжения в семьях. Онлайн встречи формируются с учетом вопросов и пожеланий, которые слушатели оставляют в официальных аккаунтах центра – на страницах ВКонтакте и Инстаграм. Для справки В штатном режиме в отделениях дневного пребывания комплексных центров социального обслуживания Челябинской области получают социальные услуги ежемесячно до 1080 человек. Источник: пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской областиВ регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, при котором пожилым южноуральцам рекомендовано соблюдать самоизоляцию. По оперативной информации министерства социальных отношений Челябинской области, на единый областной телефон горячей линии 8-919-304-63-00, начавшей работу с момента объявления на Южном Урале режима повышенной готовности и прекращения личного приема граждан, поступило свыше 360 тысяч звонков.Основная цель обращений – а это более 70 процентов принятых звонков – заявки на доставку продуктов питания гражданам старше 65 лет.По словам министра, количество принимаемых звонков в день не уменьшается. «Это связано с тем, что в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, при котором пожилым гражданам рекомендовано соблюдать самоизоляцию. Поэтому органы соцзащиты ежедневно доставляют продукты питания, медикаменты, товары первой необходимости, помогают с оплатой жилищно-коммунальных услуг, вызовом врача на дом... Все эти услуги, естественно, оказываются бесплатно», - уточнила министр.Эпидемиологическая обстановка, связанная с пандемией, также внесла коррективы в работу отделений дневного пребывания комплексных центров социального обслуживания.«В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции уже четвертый месяц все заезды в отделения дневного пребывания отменены. Но люди пожилого возраста не могут длительное время находиться в полной самоизоляции, им нужно, прежде всего, общение. Поэтому все комплексные центры разрабатывают мероприятия в онлайн-режиме. Это и консультации специалистов, и мастер-классы, и общение по интересам. Наши подопечные достаточно продвинутые, многие прошли обучение основам компьютерной грамотности и знают, как пользоваться компьютером и смартфоном, поэтому очень надеемся, что удаленный формат организации и проведения досуга станет востребованным и найдет своих единомышленников», – комментирует Ирина Буторина.Напомним, что областной центр социальной защиты «Семья» с апреля в еженедельном режиме проводит вебинары, направленные на снижение эмоционального напряжения в семьях. Онлайн встречи формируются с учетом вопросов и пожеланий, которые слушатели оставляют в официальных аккаунтах центра – на страницах ВКонтакте и Инстаграм.В штатном режиме в отделениях дневного пребывания комплексных центров социального обслуживания Челябинской области получают социальные услуги ежемесячно до 1080 человек. AzAzA 2020-07-28YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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