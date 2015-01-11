Минсоц Челябинской области продолжает оказывать поддержку пожилым людям в период самоизоляции

В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, при котором пожилым южноуральцам рекомендовано соблюдать самоизоляцию. По оперативной информации министерства социальных отношений Челябинской области, на единый областной телефон горячей линии 8-919-304-63-00, начавшей работу с момента объявления на Южном Урале режима повышенной готовности и прекращения личного приема граждан, поступило свыше 360 тысяч звонков.Основная цель обращений – а это более 70 процентов принятых звонков – заявки на доставку продуктов питания гражданам старше 65 лет.По словам министра Ирины Буториной, количество принимаемых звонков в день не уменьшается. «Это связано с тем, что в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, при котором пожилым гражданам рекомендовано соблюдать самоизоляцию. Поэтому органы соцзащиты ежедневно доставляют продукты питания, медикаменты, товары первой необходимости, помогают с оплатой жилищно-коммунальных услуг, вызовом врача на дом... Все эти услуги, естественно, оказываются бесплатно», - уточнила министр.Эпидемиологическая обстановка, связанная с пандемией, также внесла коррективы в работу отделений дневного пребывания комплексных центров социального обслуживания.«В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции уже четвертый месяц все заезды в отделения дневного пребывания отменены. Но люди пожилого возраста не могут длительное время находиться в полной самоизоляции, им нужно, прежде всего, общение. Поэтому все комплексные центры разрабатывают мероприятия в онлайн-режиме. Это и консультации специалистов, и мастер-классы, и общение по интересам. Наши подопечные достаточно продвинутые, многие прошли обучение основам компьютерной грамотности и знают, как пользоваться компьютером и смартфоном, поэтому очень надеемся, что удаленный формат организации и проведения досуга станет востребованным и найдет своих единомышленников», – комментирует Ирина Буторина.Напомним, что областной центр социальной защиты «Семья» с апреля в еженедельном режиме проводит вебинары, направленные на снижение эмоционального напряжения в семьях. Онлайн встречи формируются с учетом вопросов и пожеланий, которые слушатели оставляют в официальных аккаунтах центра – на страницах ВКонтакте и Инстаграм. Для справки В штатном режиме в отделениях дневного пребывания комплексных центров социального обслуживания Челябинской области получают социальные услуги ежемесячно до 1080 человек.