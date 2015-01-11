На озёрах Тургояк и Увильды появятся два глэмпинг-парка

«Гламурный кемпинг» (сокращённо «глэмпинг») – новый формат экоотелей, постепенно завоёвывающий популярность во всём мире. Он сочетает в себе палаточный отдых на природе с городскими удобствами. Первым на Урале глэмпинг появился на озере Малый Теренкуль.Пять домиков глэмпинга «Бабочка» собрали всего за полтора месяца: они не требуют фундамента и отопления, не повреждают траву и почву, не требуют вырубки деревьев, легко транспортируемы. Кроме экологичности, строительство глэмпингов имеет ещё одно значительное преимущество – экономичность.«В отличие от обычной гостиницы, которая окупается больше десяти лет, форматы экоотелей окупаются в течение двух лет, – отметил заместитель министра экономического развития Челябинской области Андрей Минченко. – Это позволяет быстро нарастить гостиничный фонд при необходимости. В нашем регионе такая необходимость возникает летом на берегах озёр. Министерство экономического развития Челябинской области готовит пакет предложений для инвесторов, которые готовы строить такие экоотели, чтобы этот формат развивался и дальше».Несмотря на полное единение с природой, в каждом из тентов гостиничный сервис: набор посуды, холодильник, кондиционер и микроволновка. На территории глэмпинга есть отдельный модуль с туалетами и душем.Изюминкой глэмпинга «Бабочка» является домик «Сфера», где стены и потолок сделаны из прозрачного материала, что позволяет любоваться звёздным небом, дождём, видом на лес и озеро. «Сфера» так полюбилась гостям, как необычное место для романтических выходных, что было решено поставить ещё две – в следующем году отдыхающие смогут «парить» над отвесным утёсом.«Строительство глэмпинга – это эксперимент, чтобы посмотреть, будет ли спрос на такой вид отдыха, – рассказала управляющая курортом Екатерина Захарова. – Спрос есть и хороший, места забронированы до конца сентября, поэтому мы будем тиражировать эту практику. Осенью у нас появится круглогодичный глэмпинг «Гусеница» с отоплением. А в следующем году планируем открыть глэмпинг-парки на озёрах Увильды и Тургояк, уже готовы порядка 40 домиков».