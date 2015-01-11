Челябинская область получит более 3 млрд рублей на сбалансированность бюджета

Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиПравительство России утвердило направление Челябинской области дотации в размере 3,1 млрд рублей на покрытие выпадающих доходов региона из-за коронавируса. Средства должны помочь сбалансировать областной бюджет в условиях экономических ограничений в связи с пандемией.Федеральная дотация пойдет на текущие расходы – на выполнение социально значимых обязательств области перед гражданами: выплату зарплат, пособий, на адресную помощь гражданам т.д.Всего для поддержки регионов Федерация предусмотрела 300 млрд рублей, разбив их на три транша по сто миллиардов каждый. Первое распределение состоялось в мае текущего года. Средства направлялись для поддержки бюджетов субъектов, которые столкнулись со снижением доходов по итогам первых четырех месяцев года. Тогда Челябинская область получила 2,5 млрд рублей.Третье распределение ожидается осенью.По итогам первого полугодия Челябинская область недополучила 9,9 млрд рублей или 14,5% от прогнозируемых поступлений по налоговым и неналоговым доходам.Во время первого распределения средств помощь получили 56 регионов, во время второго – 69.