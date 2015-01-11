2020-08-03YEKT08:00:00 | Губерния Студенческие отряды завершили первый этап работ по благоустройству Челябинска Источник: ЧРО МООО «РСО»









В июле 130 бойцов Челябинского областного студенческого отряда трудились на благоустройстве южноуральской столицы: облагораживали парки, скверы и прибирались на улицах. Сейчас ребята подводят промежуточные итоги работ, а с 3 августа наводить порядок на городские улицы вышла новая группа из 110 молодых людей.Во время первого этапа работ студенты собрали более 400 тонн мусора. Ребята отмечают, что из собранного хлама можно было сложить кучу высотой с пятиэтажный дом.Так, значительно преобразился Сад камней и парк «Плодушка», новыми красками заиграл сквер «Молодежный». В Курчатовском и Калининском районе молодые люди убрали поросль в скверах и прогулочных зонах. Помимо сбора мусора, бойцы покрасили детский городок в поселке Новосинеглазово. Ребята успели помочь и городским библиотекам. Студенты расписали стены внутри зданий, отреставрировали книги и навели порядок в читальных залах.Отметим, что работу молодых людей принимали специальные кураторы, которые также следили за соблюдением требований охраны труда и состоянием ребят, проводя утреннюю и вечернюю термометрию. «Считаю, что первый этап работы в городе прошёл хорошо, совместными усилиями мы справились с поставленными задачами. Для многих ребят такое направление работы было непривычным, но каждый боец участвовал в различных субботниках, помогал красить заборы и лавочки. Результат работы первого этапа – тысячи квадратных метров прибранной территории и отзывы местных жителей и администраций районов. Теперь главное – не сбавлять обороты и продолжать в том же духе», – рассказал специалист Константин Одинцов.Напомним, что 3 августа будут подведены итоги голосования на портале «Активный житель 74» по выбору сквера студенческих отрядов в Челябинске.Отметим, что студенческие отряды Челябинской области впервые трудятся на благоустройстве. Молодежь продолжит работы до сентября включительно. Источник: ЧРО МООО «РСО»В июле 130 бойцов Челябинского областного студенческого отряда трудились на благоустройстве южноуральской столицы: облагораживали парки, скверы и прибирались на улицах. Сейчас ребята подводят промежуточные итоги работ, а с 3 августа наводить порядок на городские улицы вышла новая группа из 110 молодых людей.Во время первого этапа работ студенты собрали более 400 тонн мусора. Ребята отмечают, что из собранного хлама можно было сложить кучу высотой с пятиэтажный дом.Так, значительно преобразился Сад камней и парк «Плодушка», новыми красками заиграл сквер «Молодежный». В Курчатовском и Калининском районе молодые люди убрали поросль в скверах и прогулочных зонах. Помимо сбора мусора, бойцы покрасили детский городок в поселке Новосинеглазово. Ребята успели помочь и городским библиотекам. Студенты расписали стены внутри зданий, отреставрировали книги и навели порядок в читальных залах.Отметим, что работу молодых людей принимали специальные кураторы, которые также следили за соблюдением требований охраны труда и состоянием ребят, проводя утреннюю и вечернюю термометрию. «Считаю, что первый этап работы в городе прошёл хорошо, совместными усилиями мы справились с поставленными задачами. Для многих ребят такое направление работы было непривычным, но каждый боец участвовал в различных субботниках, помогал красить заборы и лавочки. Результат работы первого этапа – тысячи квадратных метров прибранной территории и отзывы местных жителей и администраций районов. Теперь главное – не сбавлять обороты и продолжать в том же духе», – рассказал специалист Челябинского областного студенческого отряда .Напомним, что 3 августа будут подведены итоги голосования на портале «Активный житель 74» по выбору сквера студенческих отрядов в Челябинске.Отметим, что студенческие отряды Челябинской области впервые трудятся на благоустройстве. Молодежь продолжит работы до сентября включительно. AzAzA 2020-08-03YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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