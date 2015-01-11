В Челябинской области зарегистрирован грипп птиц

В Увельском районе (Челябинская область) зарегистрирован очаг гриппа птиц – диагноз уже подтвержден Федеральным центром охраны здоровья животных (ФГБУ, Владимир).

«Были исследованы трупы птиц – дикой утки, двух диких и двух домашних гусей, найденные на берегах озер Песчаное и Табыньша. Во всех пробах выявлен материал вируса гриппа птиц подтипа H5N8», – говорится в сообщении.

Управлением Россельхознадзора и управлением ветеринарии областного Минсельхоза принимаются все меры по нераспространению опасного заболевания: на территории неблагополучных населенных пунктов, расположенных вблизи этих озер, установлен карантин, определены эпизоотические очаги, угрожаемые зоны, в них проведен учет птицы, проводятся мероприятия в соответствии с правилами по борьбе с гриппом птиц.

«Владельцы личных подсобных хозяйств должны строго выполнять ветеринарные правила содержания птиц на личных подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа, владельцы птицефабрик – правила содержания птиц в птицеводческих хозяйствах закрытого типа», – предписывают в ведомстве.

Высокопатогенный грипп птиц – остро протекающее вирусное, поражающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц заболевание с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов. Грипп птиц способен протекать в форме эпизоотий, вызывая массовый охват поголовья и имея широкое распространение. К гриппу восприимчивы все виды птиц, в том числе те, которые содержатся в личных подсобных хозяйствах: куры, индейки, домашние и дикие утки, фазаны, цесарки, перепела, а также глухари, буревестники, аисты, чайки, крачки, страусы и практически все другие виды синантропных, диких, экзотических и декоративных птиц. В Россию высокопатогенный штамм вируса H5N1 был занесен дикой перелетной и водоплавающей птицей в 2005 году. Экономический ущерб от гриппа птиц оценен в 4 млн евро.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-zaregistrirovan-gripp-ptits_128753.html