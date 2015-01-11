Более 30 промышленных предприятий области участвуют в конкурсе на лучшее благоустройство территории

Источник: пресс-служба министерства промышленности Челябинской области









Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области закончило приём заявок от муниципальных образований региона на участие в открытом конкурсе на лучший проект по благоустройству территории среди промышленных предприятий.Конкурс на звание самого благоустроенного и озелененного предприятия области проводится по поручению губернатора Алексея Текслера. Основная задача – повысить заинтересованность руководителей промпредприятий в содержании их территорий в образцовом виде.«В Челябинской области есть предприятия, которые не содержат свою территорию в надлежащем санитарном состоянии. Это не лучшим образом сказывается на экологической обстановке в регионе и комфортной городской среде. С другой стороны, есть и компании, на опыт которых стоит равняться: Челябинский цинковый завод, ЧТПЗ, ММК, Группа Компаний «Южуралзолото» и другие. Мы рассчитываем, что этот конкурс станет традиционным и поможет улучшить ситуацию», - комментирует министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.Заявки подали предприятия из 29 муниципалитетов области. Теперь проекты благоустройства будет рассматривать специальная комиссияпод председательством главы южноуралського минпрома. В её состав входят представители ведомтсва, областного Законодательного Собрания и челябинских отделений таких общественных объединений, как «Союз машиностроителей России», «Опора России», «Деловая России» и «Союз промышленников и предпринимателей». По представленным проектам они оценят внешний облик зданий, эстетический вид прилегающей территории, в том числе отсутствие на ней стихийных свалок, исправное состояние дорожного покрытия и тротуаров, а также наличие вокруг предприятия газонов, клумб, цветников, деревьев, кустарников и малых архитектурных форм.К 1-му сентября 2020 года комиссия подведёт итоги основного этапа конкурса и не позднее 30-го сентября назовёт его победителя.