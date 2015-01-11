В Магнитогорске готовятся к открытию библиотеки нового поколения

Источник: АНО «Национальные приоритеты»









24 сентября в Магнитогорске откроется библиотека нового поколения на базе Центральной городской библиотеки имени Б.А. Ручьева. Модернизация учреждения проходит в рамках реализации нацпроекта «Культура».На втором этаже здания уже завершилась чистовая отделка помещений перед финальным декором и покраской. В библиотеку прибыла часть корпусной и мягкой мебели, которая украсит новые пространства. Мультимедийный конференц-зал – первая зона, где появятся готовые интерьеры в соответствии с дизайн-проектом. Мультимедийный конференц-зал – самое большое помещение главной библиотеки города площадью 250 квадратных метров. Оно состоит из нескольких зон и рассчитано более чем на 120 мест.По задумке авторов здесь появятся: мультимедийный класс (виртуальный читальный зал Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина), зал для групповых занятий, мастер-классов и конференций и зона для масштабных мероприятий и презентаций.Также зал будет оборудован выставочными шкафами и стеллажами для демонстрации актуальных книжных новинок и тематических выставок.Большое количество посадочных мест позволит проводить в зале региональные и международные акции (географический, краеведческий диктанты и т. п.). «Мы понимаем, что интересы наших читателей не ограничиваются только книгами, тем более бумажными. Поэтому мы создаем в библиотеке мультимедийную среду. Это прекрасное место для продуктивной работы для студентов и специалистов в любых областях, – комментирует заведующая сектором Центральной библиотеки имени Б.А. Ручьева Ольга Писанникова. – Автоматизированная станция книговыдачи, интерактивные стол с функцией «мультикасания» и доска, телевизионные панели, компьютеры, доступ к электронным ресурсам – все это вскоре станет доступно для наших пользователей. И мы уверены, что библиотека нового поколения – это библиотека новых возможностей!».