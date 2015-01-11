2020-08-04YEKT12:00:00 | Губерния Четыре новых резидента зарегистрировались в ТОСЭР Челябинской области Источник: пресс-служба правительства Челябинской области









На территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Верхний Уфалей» будут производить щебень, а также добывать и перерабатывать строительные материалы, а в ТОСЭР «Миасс» откроют гостиницу в курортной зоне озера «Тургояк» и производство комплектующих для электродвигателей. Благодаря господдержке в виде снижения ставок по налогам и страховым взносам в общей сложности в моногородах будет создано 85 рабочих мест.Компания ООО «Уфалей-щебень» создаст предприятие, занимающееся переработкой скальной породы в щебень различных фракций в ТОСЭР «Верхний Уфалей». Выход предприятия на проектную мощность запланирован к 2021 году. Общий объем капиталовложений составит более 12 млн рублей. Будет создано 13 рабочих мест.Компания ООО «Завод Партнер» организует в Миассе производство комплектующих изделий для электродвигателей. Основная продукция проекта – щёткодержатели. Это составная часть электродвигателя, которая обеспечивает скользящий контакт с коллектором или контактным кольцом. Они используются как в обычных компьютерах, холодильниках и пылесосах, так и в специализированных промышленных электромашинах. Выход на проектную мощность запланирован к 2024 году. Общий объем капиталовложений составит порядка 2 700 млн руб. К созданию планируется 22 рабочих места.Компания ООО «Кварцит» специализируется на добыче и переработке нерудных строительных материалов. Цель инвестпроекта – добыча кварцита в Курминском карьере в г. Верхний Уфалей и его дальнейшая переработка на различные фракции. Выход на проектную мощность запланирован к 2021 году. Общий объем капиталовложений составит порядка 12 340 тыс. руб. Предприятия даст 19 новых рабочих мест.Компания ООО «Лазурный Берег «Тургояк» откроет в курортной зоне озера Тургояк ТОСЭР «Миасс» компактную гостиницу на 18 номеров с одновременным размещением до 46 человек. Выход на проектную мощность запланирован к 2021 году. Общий объем капиталовложений составит порядка 4441,19 тыс. рублей. Будет создано 31 рабочее место.«Все резиденты могут воспользоваться льготными налоговыми условиями, а также льготами по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды. Сейчас мы активно работаем над привлечением в ТОСЭР новых резидентов и сопровождаем уже существующие проекты», – отметила первый заместитель Министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева.Напомним, что на территории Челябинской области создано пять территорий опережающего социально-экономического развития: Миасс, Озерск, Снежинск, Верхний Уфалей и Бакал. Резидентами ТОСЭР реализуются проекты в сфере легкой промышленности, деревообработки, производства детских игровых комплексов, металлургического производства, камнеобработки, производства машин и оборудования. Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиНа территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Верхний Уфалей» будут производить щебень, а также добывать и перерабатывать строительные материалы, а в ТОСЭР «Миасс» откроют гостиницу в курортной зоне озера «Тургояк» и производство комплектующих для электродвигателей. Благодаря господдержке в виде снижения ставок по налогам и страховым взносам в общей сложности в моногородах будет создано 85 рабочих мест.создаст предприятие, занимающееся переработкой скальной породы в щебень различных фракций в ТОСЭР «Верхний Уфалей». Выход предприятия на проектную мощность запланирован к 2021 году. Общий объем капиталовложений составит более 12 млн рублей. Будет создано 13 рабочих мест.организует в Миассе производство комплектующих изделий для электродвигателей. Основная продукция проекта – щёткодержатели. Это составная часть электродвигателя, которая обеспечивает скользящий контакт с коллектором или контактным кольцом. Они используются как в обычных компьютерах, холодильниках и пылесосах, так и в специализированных промышленных электромашинах. Выход на проектную мощность запланирован к 2024 году. Общий объем капиталовложений составит порядка 2 700 млн руб. К созданию планируется 22 рабочих места.специализируется на добыче и переработке нерудных строительных материалов. Цель инвестпроекта – добыча кварцита в Курминском карьере в г. Верхний Уфалей и его дальнейшая переработка на различные фракции. Выход на проектную мощность запланирован к 2021 году. Общий объем капиталовложений составит порядка 12 340 тыс. руб. Предприятия даст 19 новых рабочих мест.откроет в курортной зоне озера Тургояк ТОСЭР «Миасс» компактную гостиницу на 18 номеров с одновременным размещением до 46 человек. Выход на проектную мощность запланирован к 2021 году. Общий объем капиталовложений составит порядка 4441,19 тыс. рублей. Будет создано 31 рабочее место.«Все резиденты могут воспользоваться льготными налоговыми условиями, а также льготами по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды. Сейчас мы активно работаем над привлечением в ТОСЭР новых резидентов и сопровождаем уже существующие проекты», – отметила первый заместитель Министра экономического развития Челябинской областиНапомним, что на территории Челябинской области создано пять территорий опережающего социально-экономического развития: Миасс, Озерск, Снежинск, Верхний Уфалей и Бакал. Резидентами ТОСЭР реализуются проекты в сфере легкой промышленности, деревообработки, производства детских игровых комплексов, металлургического производства, камнеобработки, производства машин и оборудования. AzAzA 2020-08-04YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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