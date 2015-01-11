Южноуральцы смогут оформить льготную ипотеку с первоначальным взносом 15%

Для желающих воспользоваться льготной ипотекой по ставке 6,5% годовых улучшили условия программы. Первоначальный взнос за квартиру в новостройке правительство РФ снизило с 20 до 15 процентов. В Челябинской области льготная ипотека пользуется большим спросом – её оформили 1 736 южноуральцев на сумму почти три миллиарда рублей, сообщает региональный минстрой.Программа льготной ипотеки стала одним из самых успешных инструментов поддержки и покупателей недвижимости, и строительной индустрии в период борьбы с пандемией. Максимальный уровень займа в Челябинской области был увеличен с 3 до 6 миллионов рублей. Это позволило выдавать кредиты на покупку квартир большей площади.Следующий шаг – снижение размера первоначального взноса с 20 до 15%. Соответствующее постановление подписано правительством РФ. Теперь предложением смогут воспользоваться южноуральцы, которые не успевали накопить необходимую сумму до 1 ноября 2020 года (срок окончания программы).Также увеличена общая сумма кредитов, которую смогут выдать банки по программе льготной ипотеки под 6,5% годовых, – с 740 до 900 миллиардов рублей. Благодаря этому свои жилищные условия смогут улучшить не менее 310 тысяч российских семей.В Челябинской области к началу августа 2020 года уже принято 7 534 заявок от желающих оформить льготную ипотеку. Из них одобрено 5 098 заявок. С начала действия программы (апрель 2020 года) 1 736 южноуральцев уже получили ипотеку под 6,5% годовых на сумму 2 миллиарда 922 миллиона 110 тысяч рублей.Особых требований к заемщикам нет, кроме того, что они должны быть совершеннолетними гражданами РФ. Возраст, семейное положение и наличие детей роли не играют. При этом договор ипотеки нужно заключить до 1 ноября 2020 года. Ставка 6,5% годовых сохраняется на весь срок кредита.Важно, что льготная ипотека действует только на покупку квартир в новостройках и только напрямую у застройщика (юрлица). Выбор у желающих купить квартиру в новостройке будет: в регионе в 2020 году планируют построить 102 новых дома, 52 из них – в Челябинске.Справочно:По данным АО «Дом.РФ», за июнь в России выдано 40,6 тыс. ипотечных кредитов на квартиры в новостройках на общую сумму 112,5 млрд рублей – абсолютный месячный рекорд за всю историю наблюдений. По итогам месяца количество сделок с ипотекой на строящееся многоквартирное жилье в 1,5 раза превысило аналогичный показатель июня 2019 года. Доля ипотечных кредитов на строящееся жилье в общей выдаче также достигла исторического максимума. Это свидетельствует о перераспределении спроса со вторичного рынка жилья в пользу новостроек: счета эскроу гарантируют полную безопасность покупки строящегося жилья, а низкие ипотечные ставки обеспечивают его доступность.