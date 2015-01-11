2020-08-04YEKT15:00:00 | Губерния Магнитогорская обувная фабрика увеличивает производство СИЗов благодаря займу регионального ФРП Источник: пресс-служба правительства Челябинской области









Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Челябинской области под председательством вице-губернатора Егора Ковальчука одобрил финансирование проекта ООО «Магнитогорская обувная фабрика» «Организация производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) на базе производственных мощностей предприятия».Директор регионального ФРП Сергей Казаков и директор фабрики Владимир Волошок подписали договор льготного займа на сумму 10 млн рублей по программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям». Он будет выдан организации на 2 года под 1% годовых.С началом пандемии коронавируса предприятие перепрофилировало часть производства под выпуск медицинских масок и спецодежды. Сейчас фабрика производит 3000 масок и 500 многоразовых комбинезонов в смену. Благодаря полученной с помощью регионального ФРП господдержке объём выпускаемой продукции будет увеличен до 415 тысяч одноразовых защитных масок в месяц. Всего же за период пользования займом планируется выпустить и реализовать почти 10 млн штук.Серийное производство будет запущено уже в августе. 6 млнпредприятие направляет на покупку автоматической линии для производства масок и другого специального оборудования. Ещё 4 млн - на комплектующие. В дальнейшем, когда спрос на СИЗы уменьшится, новое оборудование можно будет использовать при создании дутой и мембранной обуви, защитных комплектов для предприятий пищевой промышленности и строительного сектора.«Инвестпроект магнитогорской фабрики особенно интересен тем, что полностью ориентирован на внутриобластную кооперацию. Технику для его реализации поставляет «Челябинский завод станочного оборудования». Это будут аналоги импортных машин по производству СИЗов. А материалы и комплектующие – участник кластера лёгкой промышленности «Втор-Ком» и компания «Фабрика шнуров», которая, к слову, несколько месяцев назад по той же программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям» получила заём в 8 миллионов рублей. На эти деньги она наладила выпуск эластичного шнура для одноразовых медицинских масок, который поставляется практически по всей стране, а теперь и магнитогорским партнёрам», - говорит директор регионального ФРП Сергей Казаков.Реализация проекта позволит не только сохранить штат сотрудников магнитогорской фабрики, но и создать дополнительные рабочие места, в том числе высокопроизводительные. При запуске нового оборудования около 10 сотрудников предприятия пройдут обучение и будут переведены на участок производства СИЗов с увеличением зарплаты, а на освободившиеся рабочие места примут новых специалистов.Стоит добавить, что за весь срок пользования льготным займом объем налоговых поступлений ООО «Магнитогорская обувная фабрика» в бюджеты различных уровней составит более 15 млн рублей, в том числе 3,6 млн - в консолидированный бюджет Челябинской области. ***ООО «Магнитогорская обувная фабрика» – одно из крупнейших в России предприятий по выпуску обуви для детей и взрослых. Собственные бренды компании - «Фома», «BEGI» и «UNTOVALENKI». Предприятие специализируется на зимнем ассортименте. Источник: пресс-служба правительства Челябинской областиНаблюдательный совет Фонда развития промышленности Челябинской области под председательством вице-губернатора Егора Ковальчука одобрил финансирование проекта ООО «Магнитогорская обувная фабрика» «Организация производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) на базе производственных мощностей предприятия».Директор регионального ФРПи директор фабрикиподписали договор льготного займа на сумму 10 млн рублей по программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям». Он будет выдан организации на 2 года под 1% годовых.С началом пандемии коронавируса предприятие перепрофилировало часть производства под выпуск медицинских масок и спецодежды. Сейчас фабрика производит 3000 масок и 500 многоразовых комбинезонов в смену. Благодаря полученной с помощью регионального ФРП господдержке объём выпускаемой продукции будет увеличен до 415 тысяч одноразовых защитных масок в месяц. Всего же за период пользования займом планируется выпустить и реализовать почти 10 млн штук.Серийное производство будет запущено уже в августе. 6 млнпредприятие направляет на покупку автоматической линии для производства масок и другого специального оборудования. Ещё 4 млн - на комплектующие. В дальнейшем, когда спрос на СИЗы уменьшится, новое оборудование можно будет использовать при создании дутой и мембранной обуви, защитных комплектов для предприятий пищевой промышленности и строительного сектора.«Инвестпроект магнитогорской фабрики особенно интересен тем, что полностью ориентирован на внутриобластную кооперацию. Технику для его реализации поставляет «Челябинский завод станочного оборудования». Это будут аналоги импортных машин по производству СИЗов. А материалы и комплектующие – участник кластера лёгкой промышленности «Втор-Ком» и компания «Фабрика шнуров», которая, к слову, несколько месяцев назад по той же программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям» получила заём в 8 миллионов рублей. На эти деньги она наладила выпуск эластичного шнура для одноразовых медицинских масок, который поставляется практически по всей стране, а теперь и магнитогорским партнёрам», - говорит директор регионального ФРП.Реализация проекта позволит не только сохранить штат сотрудников магнитогорской фабрики, но и создать дополнительные рабочие места, в том числе высокопроизводительные. При запуске нового оборудования около 10 сотрудников предприятия пройдут обучение и будут переведены на участок производства СИЗов с увеличением зарплаты, а на освободившиеся рабочие места примут новых специалистов.Стоит добавить, что за весь срок пользования льготным займом объем налоговых поступлений ООО «Магнитогорская обувная фабрика» в бюджеты различных уровней составит более 15 млн рублей, в том числе 3,6 млн - в консолидированный бюджет Челябинской области. ***– одно из крупнейших в России предприятий по выпуску обуви для детей и взрослых. Собственные бренды компании - «Фома», «BEGI» и «UNTOVALENKI». Предприятие специализируется на зимнем ассортименте. AzAzA 2020-08-04YEKT15:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Второй заём по программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям» выдаё ...

Совфед поможет расширить участие южноуральских предприятий в федеральных пр ...

Минпром Челябинской области продолжает работу по поддержке предприятий реги ...

«Юничел» в 2017 году планирует выпустить 3 миллиона пар обуви

Челябинская обувная фабрика «Юничел» будет поставлять товары на Дальний Вос ... {comments_news}