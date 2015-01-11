Магнитогорская обувная фабрика увеличивает производство СИЗов благодаря займу регионального ФРП

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Челябинской области под председательством вице-губернатора Егора Ковальчука одобрил финансирование проекта ООО «Магнитогорская обувная фабрика» «Организация производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) на базе производственных мощностей предприятия».Директор регионального ФРП Сергей Казаков и директор фабрики Владимир Волошок подписали договор льготного займа на сумму 10 млн рублей по программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям». Он будет выдан организации на 2 года под 1% годовых.С началом пандемии коронавируса предприятие перепрофилировало часть производства под выпуск медицинских масок и спецодежды. Сейчас фабрика производит 3000 масок и 500 многоразовых комбинезонов в смену. Благодаря полученной с помощью регионального ФРП господдержке объём выпускаемой продукции будет увеличен до 415 тысяч одноразовых защитных масок в месяц. Всего же за период пользования займом планируется выпустить и реализовать почти 10 млн штук.Серийное производство будет запущено уже в августе. 6 млнпредприятие направляет на покупку автоматической линии для производства масок и другого специального оборудования. Ещё 4 млн - на комплектующие. В дальнейшем, когда спрос на СИЗы уменьшится, новое оборудование можно будет использовать при создании дутой и мембранной обуви, защитных комплектов для предприятий пищевой промышленности и строительного сектора.«Инвестпроект магнитогорской фабрики особенно интересен тем, что полностью ориентирован на внутриобластную кооперацию. Технику для его реализации поставляет «Челябинский завод станочного оборудования». Это будут аналоги импортных машин по производству СИЗов. А материалы и комплектующие – участник кластера лёгкой промышленности «Втор-Ком» и компания «Фабрика шнуров», которая, к слову, несколько месяцев назад по той же программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям» получила заём в 8 миллионов рублей. На эти деньги она наладила выпуск эластичного шнура для одноразовых медицинских масок, который поставляется практически по всей стране, а теперь и магнитогорским партнёрам», - говорит директор регионального ФРП Сергей Казаков.Реализация проекта позволит не только сохранить штат сотрудников магнитогорской фабрики, но и создать дополнительные рабочие места, в том числе высокопроизводительные. При запуске нового оборудования около 10 сотрудников предприятия пройдут обучение и будут переведены на участок производства СИЗов с увеличением зарплаты, а на освободившиеся рабочие места примут новых специалистов.Стоит добавить, что за весь срок пользования льготным займом объем налоговых поступлений ООО «Магнитогорская обувная фабрика» в бюджеты различных уровней составит более 15 млн рублей, в том числе 3,6 млн - в консолидированный бюджет Челябинской области. ***ООО «Магнитогорская обувная фабрика» – одно из крупнейших в России предприятий по выпуску обуви для детей и взрослых. Собственные бренды компании - «Фома», «BEGI» и «UNTOVALENKI». Предприятие специализируется на зимнем ассортименте.