2020-08-06YEKT08:00:00 | Губерния Эксперты РЦК в сфере производительности труда получили правительственную благодарность Благодарность министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области «За успехи в реализации мероприятий регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» на территории Челябинской области и проявленный при этом профессионализм» получили менеджеры проектов созданного на базе областного Фонда развития промышленности Регионального центра компетенций Павел Жолобов и Радик Антонян.Вручая им грамоты, заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук отметил:«Помимо ваших достижений в популяризации принципов бережливого производства в регионе, хочу отметить, что благодаря вам у Правительства области есть возможность непосредственного контакта с предприятиями. Мы можем постоянно держать «руку на пульсе» нашей промышленности, а в дальнейшем – транспорта, строительства и ЖКХ. Вам доверяют, к вашим советам прислушиваются, с вами делятся проблемами и ожиданиями от мер господдержки. А экономический блок правительства региона готов оперативно реагировать на озвученные через вас запросы предприятий. Уверен, что наша совместная слаженная работа даст эффект для планомерного экономического и технического роста Челябинской области».Региональный проект - часть нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», участниками которого на данный момент являются 38 предприятий Челябинской области. На 19 из них активная фаза оптимизации процессов производства уже завершена. Силами экспертов РЦК на птицефабрике «Челябинская» (ЧЕПФА) и ООО «ТД «Комфорт» созданы потоки-образцы. Показатели этих предприятий не уступают достижениям компаний, осваивающих инструменты бережливого производства под руководством Федерального центра компетенций (ФЦК). Кроме того, при непосредственном участии сотрудников РЦК более 50 сотрудников предприятий-участников прошли обучение на «Фабрике процессов».«В прошлом году и самим экспертам пришлось совмещать работу на предприятиях с учёбой. И они отлично справились. Практически все сотрудники РЦК прошли сертификацию ФЦК и зарекомендовали себя как высококлассные специалисты единой, сплоченной и компетентной команды. От многих руководителей рабочих групп я слышу исключительно положительные отзывы о работе Павла и Радика, умеющих не только донести до участников философию непрерывных улучшений и бережливого производства, но и заразить своим энтузиазмом», - делится директор регионального ФРП Сергей Казаков.Эксперты продолжают работу. Радик Антонян сейчас реализует первый этап активной фазы нацпроекта на ООО «ДСТ-Урал», а Павел Жолобов - на ООО «Коелгамрамор» (эти предприятия недавно стали участниками нацпроекта). Кроме того, Павел завершает второй этап реализации мероприятий нацпроекта на птицефабрике «Челябинская».***Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» утвержден указом Президента РФ и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства. Для реализации поставленных задач Правительством РФ разработан комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование, поддержку занятости и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов.***Региональный центр компетенций - единственный сертифицированный Федеральным центром компетенций оператор, системно реализующий проекты по повышению производительности труда в Челябинской области. Под руководством экспертов РЦК полный комплекс необходимых для внедрения у себя на предприятиях бережливого производства знаний и навыков получило уже более 50 сотрудников крупных промышленных предприятий региона. AzAzA 2020-08-06YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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