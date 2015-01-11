В Трехгорном в ФГУП «Приборостроительный завод» на прошлой неделе был зафиксирован очаг группового заболевания COVID-19

Диагноз подтвержден у четырех сотрудников, еще у одного он условно-положительный.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в пресс-службе предприятия. По данным оперативного штаба на 10 августа в городе зарегистрирован 61 случай заболевания коронавирусом за все время, 31 из них - работники Приборостроительного завода. За прошлую неделю заболело семь граждан, в том числе четыре заводчанина. На прошлой неделе зафиксирован групповой очаг в СКБ - четыре подтвержденных диагноза ковид-19 и 1 - условно-положительный.

Ранее условно-положительный диагноз дали результаты теста генерального директора Владислава Белоброва.

«На предприятии оперативно предпринимаются меры для блокировки распространения инфекции: определяется круг заводчан, с которыми я контактировал, уже с завтрашнего дня они начнут проходить тестирование. Всех, кто проконтактировал с заболевшими, отправили домой. Также принято решение перевести подразделение на работу в две смены, чтобы развести потоки людей», - написал у себя на личной страничке в социальной сети гендиретор предприятия.

На территории завода проводится усиленная дезинфекция зданий и отдельных помещений. Особое внимание уделяется обработке мест массового скопления людей – проходным, входным группам и холлам. Столовые теперь обрабатывают дважды в день.

По-прежнему отслеживаем состояние здоровья всех заводчан, которые находятся на больничном.

Напомним, вчера стало известно, что заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова обнаружен Covid-19. Также вирус был выявлен еще у 17 его коллег. Один из заболевших находится в реанимации.

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекции Covid-19. Это ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было 93).

Добавим, до 23 августа для южноуральцев будут действовать ограничения в связи с режимом повышенной готовности. Это обязательный масочный режим в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/na-gradoobrazuyushchem-predpriyatii-v-yuzhnouralskoy-zapretke-zafiksirovan-ochag