Эксперты ФЦК научили органы исполнительной власти Челябинской области эффективнее работать с обращениями граждан и бизнеса

В Челябинске эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК) впервые в России провели обучение инструментам бережливого производства сотрудников региональных органов исполнительной власти (РОИВ). В пилотном проекте, разработанном ФЦК для реализации мероприятий федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности на предприятиях», приняли участие представители практически всех министерств области: минпрома, минэкономразвития, минздрава, минобра, мининформа и др.«Достижение результатов нацпроектов, реализуемых в регионе, - одна из приоритетных задач, поставленных губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Для ускорения темпов экономического роста региона в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» на предприятиях работают эксперты по бережливому производству. Они оптимизируют процессы, увеличивают выработку и наводят порядок на рабочих местах. А, поскольку бережливый подход к процессам универсален, государственные и муниципальные учреждения также могут использовать его для улучшения своей работы», - сказал, открывая трёхдневный тренинг, заместитель губернатора Егор Ковальчук.При повышении производительности труда в РОИВ используются те же подходы, что и на промышленных предприятиях. С помощью конкретных инструментов выявляются и устраняются одинаковые проблемы и потери. На производстве, например, это простой оборудования и ожидание. Обычные ситуации в административных процессах – срыв сроков предоставления отчётов или: договор ушёл на подпись руководителю, а он на совещании – те же простой и ожидание.«Внедрение бережливого производства направлено на снижение потерь и издержек, повышение производительности, а, как следствие, удовлетворённости людей (предприятий), организаций уровнем и качеством оказываемых услуг. В РОИВ подавляющее большинство процессов связано с отработкой обращений граждан и бизнеса. Сотрудникам этих органов важно своим примером продемонстрировать открытость к изменениям и стремление к совершенствованию. Поэтому мы с радостью поддержали инициативу ФЦК о проведении обучения для сотрудников РОИВ этим принципам и инструментам», - говорит директор регионального ФРП Сергей Казаков.
Источник: ФРП Челябинской области