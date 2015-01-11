В Челябинской области похолодает до +9

Сегодня, 11 августа, на Южном Урале продолжится постепенное остывание воздуха – в низинах столбики термометров опустятся до плюс 9 градусов.

Погоду в регионе продолжают определять циклоны, а это означает низкое атмосферное давление – утром 725 мм рт.ст., в течение дня оно поднимется до 729 мм, но все равно останется на 10 пунктов ниже августовской нормы (739 мм рт.ст.). Также днем 11 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, ливни и грозы, при которых возможны порывы ветра до 20 метров в секунду.

В среду и четверг дожди почти прекратятся, но похолодание продолжится: ночью будет 6-8 градусов тепла, в дневные часы – около 18 градусов.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-poholodaet-do-9_128978.html