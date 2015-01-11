2020-08-11YEKT12:00:00 | Губерния Южноуральцы могут изменить вид использования земельного участка Около 3,3 тыс. заявлений об изменении вида разрешенного использования земельных участков поступило в Кадастровую палату по Челябинской области за первое полугодие 2020 года. При этом 1,6 тыс. заявлений поступило от граждан, а 1,7 тыс. – от уполномоченных органов в порядке межведомственного взаимодействия.Вид разрешенного использования земельного участка – один из важнейших параметров определения способа использования земли собственником. От данных, которые указаны в документах на землю, зависит, что может делать и строить владелец на своем участке. Сведения в реестре недвижимости и в документах должны быть актуальными, поэтому правообладатель, при необходимости, должен своевременно менять вид разрешенного использования. Если участок находится в частной собственности и расположен в границах территории с утвержденными правилами землепользования и застройки, согласие органа местного самоуправления для этого не понадобится. Если инициаторами изменения вида разрешенного использования земельных участков являются органы госвласти или органы местного самоуправления, они должны своевременно направлять в Кадастровую палату документы об установлении или изменении сведений (решения, акты). Если сведения не внесены в реестр, заинтересованные лица вправе обратиться в Кадастровую палату с соответствующим заявлением. Все необходимые документы для внесения сведений о виде разрешенного использования земельных участков в реестр недвижимости учреждение самостоятельно запросит в соответствующих органах.Следует помнить, что вид разрешенного использования земельного участка выбирается не только по желанию, но и в строгом соответствии с градостроительным зонированием территории. В том случае, если относительно терзоны, к которой отнесён земельный участок, утверждены правила землепользования и застройки, вид разрешенного использования выбирается правообладателем самостоятельно без разрешений и согласований. Если же правила землепользования не утверждены, сведения можно изменить на основании решения (постановления) уполномоченного органа.«Внесению сведений в реестр недвижимости препятствуют ошибки при формировании документов, – рассказала эксперт региональной Кадастровой палаты Ольга Алексеева. – Это либо некорректно сформированный файл XML, либо документы подписаны неуполномоченным лицом или неактуальной электронной подписью. В случаях, когда документы подают правообладатели, часто не предоставляется выписка из правил землепользования и застройки или выбирается вид разрешенного использования, который отсутствует в правилах».Отметим, что по 2,7 тыс. (из 3,3 тыс.) поступившим заявлениям приняты положительные решения об изменении вида использования земельных участков. AzAzA 2020-08-11YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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