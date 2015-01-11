Губернатор рассказал, кого первыми привьют от коронавируса в Челябинской области

Вакцина против коронавируса, созданная российскими учеными, скоро поступит в Челябинскую область. Губернатор Алексей Текслер назвал категории жителей, которые получат ее в первую очередь.
Соответствующее заявление глава региона сделал на заседании оперативного штаба. Областному министерству здравоохранения поручено взаимодействие с федеральными ведомствами, чтобы ускорить поставки препарата на Южный Урал. В первую очередь, как отметил Алексей Текслер, им нужно будет обеспечить тех жителей, чья работа связана с постоянным риском контактов с потенциально зараженными – врачей и учителей.
Напомним, что первая в мире зарегистрированная вакцина против коронавируса была разработана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. По словам федерального министра здравоохранения Михаила Мурашко, она начнет поступать в регионы уже в августе.
В то же время министр подчеркнул, что продажа лекарства за пределы России в ближайшее время, несмотря на большой поток заявок, пока не планируется. Сначала ее распространят внутри страны.
Тем временем, ситуация по заболеваемости COVID-19 в Челябинской области сохраняет тенденцию к улучшению. Так, за последние сутки было зарегистрировано 82 новых случая. При этом 154 пациента за тот же срок были выписаны.