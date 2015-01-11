2020-08-14YEKT08:00:00 | Губерния Новые объекты туристской инфраструктуры появятся в селе Тюлюк Источник: АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области»









В ближайшее время в селе Тюлюк появятся новые тропы и объекты турпоказа – подвесной мост через реку Юрюзань, эколого-просветительский центр и музей норки. В Тюлюке ежегодно бывает около 60 000 туристов. Отсюда начинаются популярные маршруты на окрестные достопримечательности – вершины Малый и Большой Иремель, Поперечная, в Ларкино ущелье и другие.Небольшое село Катав-Ивановского района со всех сторон окружено заповедными территориями – это национальные парки «Зюраткуль» и «Зигальга», природный парк «Иремель» (республика Башкортостан). Тюлюк вошёл в состав туристско-рекреационного кластера «Горный Урал», попавшего в топ-34 всероссийского конкурса Агентства стратегических инициатив.«Это популярная туристская территория, – отмечает замминистра экономического развития Челябинской области Андрей Минченко. – У отдыха в горах есть свои преимущества по сравнению с пляжным. Во-первых, меньше туристов и возможность побыть наедине с природой. Во-вторых, очень доступные цены. Стоимость размещения в Тюлюке начинается от 300 рублей. Тур выходного дня с дорогой, размещением, питанием, подъёмом на Иремель стоит от 5000 рублей. Причём, в отличие от озёр, это отдых круглогодичный и во многом более живописный».Однако, как отмечает Андрей Минченко, развитие Тюлюка сдерживает плохая дорога:«Туристы из других регионов, которые могли бы приехать сюда в отпуск и прожить неделю-две, нуждаются в разнообразии экскурсий (помимо местных нацпарков) – съездить на ГЭС «Пороги» или в «Сонькину лагуну», пройти однодневный сплав по реке Ай, увидеть Большую каменную реку на Таганае, посетить Серпиевский пещерный град или златоустовские оружейные мастерские, пройти под парусом по Тургояку и прикоснуться к мегалитам острова Веры. Вслед за спросом на продолжительный отдых, развивался бы и малый бизнес в сфере гостеприимства. Но дорога ограничивает возможность таких экскурсий, поэтому пока здесь преобладает туризм выходного дня. Надеемся, что в ближайшее время удастся инициировать разработку проектно-сметной документации на строительство дороги, а впоследствии – привлечь необходимое областное и федеральное финансирование».Сейчас в Тюлюке создаются первые объекты инфраструктуры национального парка «Зигальга». Уже осенью появится пешеходный подвесной мост через реку Юрюзань. После дождей и в период половодья без лодки переправиться на другой берег невозможно. Таким образом, маршрут на гору Поперечная (одна из самых высоких точек хребта Зигальга) станет всесезонным.Кроме того, до конца года будет построен эколого-просветительский центр для туристов, которые собираются побывать на окрестных достопримечательностях.«Зигальгу уже сейчас посещают туристы, и пока нет необходимости прокладывать новые тропы, – отмечает директор нацпарка «Таганай» Алексей Яковлев. – Существующие маршруты будут промаркированы, появятся километровые столбы. Основные достопримечательности здесь – это гора Поперечная и ручей Евлахта, который является местом древнего ледникового ландшафта».Над новыми точками притяжения туристов работает и национальный парк «Зюраткуль». Журналисты, которые побывали в Тюлюке в рамках пресс-тура, организованного Агентством международного сотрудничества Челябинской области, смогли пройти по будущему маршруту на гору Пильная. От села здесь всего два километра несложного подъёма, а с вершины открывается прекрасный обзор на Иремель.Ещё одна задумка – создание питомника европейской норки, занесённой в Красную книгу России.«Аналогичный питомник есть в Ильменском заповеднике, сейчас мы изучаем их опыт, – рассказывает директор НП «Зюраткуль» Александр Брюханов. – В своё время именно в здешних местах специалисты заповедника отлавливали норок для дальнейшего разведения. У нас тоже накоплен подобный опыт – это дом лося «Сохатка» по выхаживанию лосят, есть свои ветеринары».В следующем году в визит-центре «Тюлюк» появится музей норки, который в перспективе даст начало питомнику. Источник: АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области»В ближайшее время в селе Тюлюк появятся новые тропы и объекты турпоказа – подвесной мост через реку Юрюзань, эколого-просветительский центр и музей норки. В Тюлюке ежегодно бывает около 60 000 туристов. Отсюда начинаются популярные маршруты на окрестные достопримечательности – вершины Малый и Большой Иремель, Поперечная, в Ларкино ущелье и другие.Небольшое село Катав-Ивановского района со всех сторон окружено заповедными территориями – это национальные парки «Зюраткуль» и «Зигальга», природный парк «Иремель» (республика Башкортостан). Тюлюк вошёл в состав туристско-рекреационного кластера «Горный Урал», попавшего в топ-34 всероссийского конкурса Агентства стратегических инициатив.«Это популярная туристская территория, – отмечает замминистра экономического развития Челябинской области. – У отдыха в горах есть свои преимущества по сравнению с пляжным. Во-первых, меньше туристов и возможность побыть наедине с природой. Во-вторых, очень доступные цены. Стоимость размещения в Тюлюке начинается от 300 рублей. Тур выходного дня с дорогой, размещением, питанием, подъёмом на Иремель стоит от 5000 рублей. Причём, в отличие от озёр, это отдых круглогодичный и во многом более живописный».Однако, как отмечает Андрей Минченко, развитие Тюлюка сдерживает плохая дорога:«Туристы из других регионов, которые могли бы приехать сюда в отпуск и прожить неделю-две, нуждаются в разнообразии экскурсий (помимо местных нацпарков) – съездить на ГЭС «Пороги» или в «Сонькину лагуну», пройти однодневный сплав по реке Ай, увидеть Большую каменную реку на Таганае, посетить Серпиевский пещерный град или златоустовские оружейные мастерские, пройти под парусом по Тургояку и прикоснуться к мегалитам острова Веры. Вслед за спросом на продолжительный отдых, развивался бы и малый бизнес в сфере гостеприимства. Но дорога ограничивает возможность таких экскурсий, поэтому пока здесь преобладает туризм выходного дня. Надеемся, что в ближайшее время удастся инициировать разработку проектно-сметной документации на строительство дороги, а впоследствии – привлечь необходимое областное и федеральное финансирование».Сейчас в Тюлюке создаются первые объекты инфраструктуры национального парка «Зигальга». Уже осенью появится пешеходный подвесной мост через реку Юрюзань. После дождей и в период половодья без лодки переправиться на другой берег невозможно. Таким образом, маршрут на гору Поперечная (одна из самых высоких точек хребта Зигальга) станет всесезонным.Кроме того, до конца года будет построен эколого-просветительский центр для туристов, которые собираются побывать на окрестных достопримечательностях.«Зигальгу уже сейчас посещают туристы, и пока нет необходимости прокладывать новые тропы, – отмечает директор нацпарка «Таганай». – Существующие маршруты будут промаркированы, появятся километровые столбы. Основные достопримечательности здесь – это гора Поперечная и ручей Евлахта, который является местом древнего ледникового ландшафта».Над новыми точками притяжения туристов работает и национальный парк «Зюраткуль». Журналисты, которые побывали в Тюлюке в рамках пресс-тура, организованного Агентством международного сотрудничества Челябинской области, смогли пройти по будущему маршруту на гору Пильная. От села здесь всего два километра несложного подъёма, а с вершины открывается прекрасный обзор на Иремель.Ещё одна задумка – создание питомника европейской норки, занесённой в Красную книгу России.«Аналогичный питомник есть в Ильменском заповеднике, сейчас мы изучаем их опыт, – рассказывает директор НП «Зюраткуль». – В своё время именно в здешних местах специалисты заповедника отлавливали норок для дальнейшего разведения. У нас тоже накоплен подобный опыт – это дом лося «Сохатка» по выхаживанию лосят, есть свои ветеринары».В следующем году в визит-центре «Тюлюк» появится музей норки, который в перспективе даст начало питомнику. AzAzA 2020-08-14YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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