2020-08-14YEKT11:00:00 | Губерния Челябинск украсит 11 муралов известных художников Источник: АНО «Россия -Страна возможностей»









В Челябинске в рамках фестиваля «Культурный код 2020» известные российские художники создают музей под открытым небом. Изначально в рамках фестиваля планировалось создать на фасадах многоквартирных домов 10 муралов. Однако организаторами фестиваля принято решение создать в подарок жителям города еще один дополнительный мурал с изображением легендарного физика, уроженца Челябинской области Игоря Васильевича Курчатова.«В рамках фестиваля художники отразили не только уникальные особенности нашей страны и времени, в котором мы живем, но и коснулись «культурного кода» самой Челябинской области. Так, художник из Москвы Александр Tor изобразил неизменный символ Челябинска – верблюда, – прокомментировал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров. – Еще один мурал решено посвятить легендарному советскому физику Игорю Васильевичу Курчатову, который родился в городе Сим Челябинской области».Для проведения фестиваля Челябинская область была выбрана по результатам народного голосования. Участниками фестиваля стали российские художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Казани, Нижнего Новгорода и других городов страны. Из-за пандемии иностранные художники не смогли принять участие в фестивале, но они станут гостями образовательной программы – это тематические онлайн-встречи, прямые эфиры в официальной группе «Россия – страна возможностей» в социальной сети «ВКонтакте» и аккаунте проекта «Культурный код» в Instagram.Главной целью фестиваля «Культурный код» является создание музеев монументального искусства под открытым небом, креативного пространства для знакомства жителей страны с направлениями современного искусства и мировой уличной культурой. Проект направлен на популяризацию современного искусства, поддержку талантов и развитие городской среды.«Уникальность этого проекта в том, что художники получают полную свободу самовыражения. Мы, как организаторы проекта, выбирает художников именно со своим стилем и собственными техниками, отличными друг от друга. Сегодня работают 10 художников-муралистов, вышедших из уличного искусства. Своим творчеством, красками они разбавляют стандартные классические формы спальных районов, разрушая негативное явление – так называемый визуальный шум», – отметил президент фонда поддержки и Развития современного искусства, автор проекта «Культурный код» Дмитрий Левочкин. Источник: АНО «Россия -Страна возможностей»В Челябинске в рамках фестиваля «Культурный код 2020» известные российские художники создают музей под открытым небом. Изначально в рамках фестиваля планировалось создать на фасадах многоквартирных домов 10 муралов. Однако организаторами фестиваля принято решение создать в подарок жителям города еще один дополнительный мурал с изображением легендарного физика, уроженца Челябинской области Игоря Васильевича Курчатова.«В рамках фестиваля художники отразили не только уникальные особенности нашей страны и времени, в котором мы живем, но и коснулись «культурного кода» самой Челябинской области. Так, художник из Москвыизобразил неизменный символ Челябинска – верблюда, – прокомментировал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», Сопредседатель Центрального штаба ОНФ– Еще один мурал решено посвятить легендарному советскому физику Игорю Васильевичу Курчатову, который родился в городе Сим Челябинской области».Для проведения фестиваля Челябинская область была выбрана по результатам народного голосования. Участниками фестиваля стали российские художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Казани, Нижнего Новгорода и других городов страны. Из-за пандемии иностранные художники не смогли принять участие в фестивале, но они станут гостями образовательной программы – это тематические онлайн-встречи, прямые эфиры в официальной группе «Россия – страна возможностей» в социальной сети «ВКонтакте» и аккаунте проекта «Культурный код» в Instagram.Главной целью фестиваля «Культурный код» является создание музеев монументального искусства под открытым небом, креативного пространства для знакомства жителей страны с направлениями современного искусства и мировой уличной культурой. Проект направлен на популяризацию современного искусства, поддержку талантов и развитие городской среды.«Уникальность этого проекта в том, что художники получают полную свободу самовыражения. Мы, как организаторы проекта, выбирает художников именно со своим стилем и собственными техниками, отличными друг от друга. Сегодня работают 10 художников-муралистов, вышедших из уличного искусства. Своим творчеством, красками они разбавляют стандартные классические формы спальных районов, разрушая негативное явление – так называемый визуальный шум», – отметил президент фонда поддержки и Развития современного искусства, автор проекта «Культурный код» AzAzA 2020-08-14YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Фестиваль «Культурный код» стартовал в Челябинске

﻿1 августа в Челябинске стартует фестиваль «Культурный код»

Южноуральцев приглашают на закрытие фестиваля уличного искусства «30 граней ...

Челябинский музей проведет предпоказ фестиваля современного искусства «Деба ...

Дизайнеры и художники со всего Урала соберутся в Челябинске {comments_news}