2020-08-14YEKT11:00:00 | Губерния Молодёжный театр готовится к открытию Источник: АНО «Национальные приоритеты»









Нынешний сезон для Молодёжного станет юбилейным. К своему 55-летию театр завершает ремонтные работы в зрительской части: светлое фойе, новые удобные кресла, сверкающий паркет из трёх пород дерева, новое оборудование – всё это стало возможным благодаря нацпроекту «Культура».Отмечать юбилейный сезон планируется с размахом: зрителей ждут экскурсия-променад по театру, творческие встречи с актёрами, читки и обсуждение знаковых пьес прошлого столетия, спектакль на основе исторических документов о театре и, конечно, праздничный вечер. Также совсем скоро Молодёжный объявит о новом проекте, который предполагает коммуникацию со зрителем – «Мессенджер».Но главное – к долгожданной встрече с гостями Молодёжный подготовил сразу четыре премьеры. Необыкновенная история про маленький городок Балтиз и его жителей ждет зрителей спектакля «Как Слониха упала с неба» (9+). Это постановка по книге Кейт ДиКамилло, режиссёр Иван Пачин (Санкт-Петербург). Как на самом деле живут кошки можно будет узнать из спектакля «Созвездие Бродячих Котов» (6+) режиссёра Юрия Алесина (Москва) по мотивам сказки Джанни Родари «Уйду к кошкам». Еще один премьерный спектакль «Подвиги Геракла» (12+) режиссёра Константина Муханова (Москва). Четвёртая премьера спектакль «Завтра была война» (12+). Повесть Бориса Васильева, инсценировка Екатерины Гузёмы, режиссёр Александр Черепанов. Открытие сезона Молодёжный запланировал на сентябрь.В период карантина Молодёжный представил онлайн-читку инсценировки, её и сегодня можно посмотреть на страницах театра в соцсетях.Напомним, что 55 лет назад, в 1965 году, вышел указ о создании в Челябинске Театра юного зрителя, а 1 января 1966 года в нём состоялся первый спектакль – «Золотой ключик». В 2011 году театр переименован в Молодёжный. Источник: АНО «Национальные приоритеты»Нынешний сезон для Молодёжного станет юбилейным. К своему 55-летию театр завершает ремонтные работы в зрительской части: светлое фойе, новые удобные кресла, сверкающий паркет из трёх пород дерева, новое оборудование – всё это стало возможным благодаря нацпроекту «Культура».Отмечать юбилейный сезон планируется с размахом: зрителей ждут экскурсия-променад по театру, творческие встречи с актёрами, читки и обсуждение знаковых пьес прошлого столетия, спектакль на основе исторических документов о театре и, конечно, праздничный вечер. Также совсем скоро Молодёжный объявит о новом проекте, который предполагает коммуникацию со зрителем – «Мессенджер».Но главное – к долгожданной встрече с гостями Молодёжный подготовил сразу четыре премьеры. Необыкновенная история про маленький городок Балтиз и его жителей ждет зрителей спектакля «Как Слониха упала с неба» (9+). Это постановка по книге Кейт ДиКамилло, режиссёр Иван Пачин (Санкт-Петербург). Как на самом деле живут кошки можно будет узнать из спектакля «Созвездие Бродячих Котов» (6+) режиссёра Юрия Алесина (Москва) по мотивам сказки Джанни Родари «Уйду к кошкам». Еще один премьерный спектакль «Подвиги Геракла» (12+) режиссёра Константина Муханова (Москва). Четвёртая премьера спектакль «Завтра была война» (12+). Повесть Бориса Васильева, инсценировка Екатерины Гузёмы, режиссёр Александр Черепанов. Открытие сезона Молодёжный запланировал на сентябрь.В период карантина Молодёжный представил онлайн-читку инсценировки, её и сегодня можно посмотреть на страницах театра в соцсетях.Напомним, что 55 лет назад, в 1965 году, вышел указ о создании в Челябинске Театра юного зрителя, а 1 января 1966 года в нём состоялся первый спектакль – «Золотой ключик». В 2011 году театр переименован в Молодёжный. AzAzA 2020-08-14YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Молодёжный театр обновится к новому сезону

Спектакль Челябинского молодежного театра – участник всероссийских онлайн-г ...

Озёрский театр кукол откроет сезон премьерой!

Южноуральский театр сыграет спектакль без единого слова

Челябинский Молодежный театр ищет нового Буратино на открытом кастинге {comments_news}