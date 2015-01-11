Гости «Таганая» могут оформить разрешение на посещение онлайн

Органы социальной защиты Челябинской области выявляют потребности в отдыхе и оздоровлении детей на осенний период. Речь идет о трех санаторно-курортных лагерях: «Лесная сказка» (Чебаркуль), «Металлург» (Златоуст), «Синегорье» (Миасс) и трех загородных оздоровительных лагерях: «Ильмены» (Миасс), «Лесная сказка» (Златоуст), «Карагайский» (Верхнеуральский район) Подробнее
Социологи лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС спросили у челябинцев – а готовы ли они лично сделать прививку, в случае изобретения и успешного тестирования вакцины от коронавируса Подробнее
Благотворительный фонд Русской медной компании приобрел 12 новых автомашин скорой помощи. Два реанимобиля и десять скорых на платформе Ford Transit, оснащенные самым современным медицинским оборудованием, отправятся в отдаленные территории Челябинской области. «Это ценная и своевременная помощь. Челябинская область в этом году уже получила 60 автомобилей, и наш автопарк еще пополнится до конца года. Но машины, которые мы сегодня получили, тоже были очень нужны региону. Мы рады за медиков и за водителей, которые будут на них работать, а также за людей, которые будут получать своевременную медицинскую помощь. Мы благодарны Русской медной компании, которая с самого начала пандемии поддерживает Южный Урал средствами индивидуальной защиты, аппаратами искусственной вентиляции легких, продуктовыми наборами, экспресс-тестами для выявления коронавирусной инфекции», – отметила Ирина Текслер.[gallery]Новые машины построены на платформе Ford Transit. Они оснащены современным медицинским оборудованием и всем необходимым для оказания скорой помощи. В основном они заменят машины, которые нуждаются в обновлении. Но, к примеру, для Кыштыма это будет первый в городе современный реанимобиль. Еще один реанимобиль отправится в Коркино. Новые машины скорой медицинской помощи также поступят в Кропачево, Сим, Ашу, Юрюзань, Карабаш, Кунашак, Чесму, Варну, Долгодеревенское. Один автомобиль останется в службе скорой медицинской помощи Челябинска.«Персонал скорой помощи работает на передовой. От наличия машин, их надежности и оснащения зависит своевременность и качество медицинской помощи. Текущий год отчетливо показал, насколько это важно. Мы все благодарны медикам за ежедневный героический труд. Пусть эта техника помогает вам в работе», – подчеркнула председатель попечительского совета благотворительного фонда РМК Татьяна Алтушкина.На протяжении последних двух лет регион существенно обновил автопарк службы скорой медицинской помощи. В 2020 году на Южный Урал поступили 28 автомобилей скорой медицинской помощи класса С. Также по распоряжению губернатора Челябинской области Алексея Текслера приобретено еще 22 автомобиля класса В. До конца года ожидается поступление 17 машин скорой помощи за счет федерального бюджета. В проекте областного бюджета на 2021 год заложены средства на 35 автомобилей скорой помощи.Это не первая акция РМК по поддержке системы здравоохранения Челябинской области. Ранее в период острой фазы пандемии коронавирусной инфекции компания приобрела и предоставила региональному минздраву миллионы средств индивидуальной защиты для медиков и бесконтактные термометры. Кроме того, для снижения дефицита масок РМК передала областным властям современную линию по производству трехслойных одноразовых медицинских масок. Вместе с УГМК для Челябинской и Свердловской областей были закуплены 100 импортных аппаратов искусственной вентиляции легких и 110 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Жители Челябинской области получили свыше 44 тысяч продуктовых наборов от благотворительного фонда РМК. Подробнее
Новый сервис доступен на сайте национального парка. После прохождения процедуры разрешение при желании можно будет распечатать.Отныне оформить разрешение на посещение национального парка «Таганай» туристы могут не выходя из дома. Сделать это возможно как при планировании однодневной поездки, так и при бронировании мест в приютах.После указания даты путешествия необходимо выбрать способ оплаты – квитанция или банковская карта. После завершения всех формальностей разрешение доставят по указанному адресу электронной почты. Его можно будет распечатать и взять с собой, либо предъявить администраторам визит-центра на экране смартфона. Онлайн-сервис позволяет оформить разрешение на общих основаниях и за полную стоимость.«Внедрение электронных сервисов заметно ускорит оформление, а значит, туристы, приезжающие на Таганай, смогут быстрее отправляться на маршрут, – рассказал директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев. – В дни пиковых посещений это избавит и от очередей на входе в парк».С 2018 года в национальном парке работает сервис бронирования мест в туристических приютах. Сегодня на сайте уже более 500 личных кабинетов – это значит, что как минимум 500 человек приезжают на Таганай постоянно.