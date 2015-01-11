В Челябинской области возобновляются массовые мероприятия и деятельность образовательных организаций

Источник: Пресс-служба Правительства Челябинской областиГубернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений по коронавирусу на Южном Урале.С сегодняшнего дня разрешено проведение на территории региона спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий при условии соблюдения постановлений и рекомендаций Роспотребнадзора и с учетом ограничений по посещаемости.Мероприятия разрешаются как в помещениях, так и на открытом воздухе. Необходимо обязательное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований (в том числе ношение масок, соблюдение социальной дистанции). С учетом размеров помещения, норм социального дистанцирования, а также других требований, на мероприятиях в среднем смогут присутствовать 30-35% человек от расчетной вместимости помещения или сооружения.Разрешается работа образовательных организаций, детских игровых комнат, детских развлекательных центров и иных аналогичных развлекательных и досуговых заведений.Снимается ограничение на количество присутствующих лиц при регистрации заключения брака. Отныне органы ЗАГС самостоятельно определяют количество присутствующих в зависимости от вместимости помещений для соблюдения социального дистанцирования.С 1 сентября разрешается работа кинотеатров и кинозалов. У предприятий этого сегмента сферы услуг есть возможность подготовить помещения к выполнению обязательных требований до указанной даты.