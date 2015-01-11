Проекты из Челябинской области получили гранты от Фонда содействия инновациям в рамках нацпроекта «Цифровая экономика»

На Южном Урале продолжается подготовка к Всероссийской переписи населения. Несмотря на то, что до переписи еще более полугода, уже сейчас подбираются помещения для работы временного переписного персонала. В муниципальных территориях 76% помещений для переписных и стационарных участков уже подобрано. В целом по Челябинской области предстоит подобрать 1004 помещения для размещения переписных участков и 1006 - для стационарных. Челябинскстат проводит выезды в территории с целью ознакомления с подобранными помещениями, а также с состоянием адресного хозяйства. Рабочая группа Челябинскстата на данный момент уже побывала в Аргаяшском, Коркинском, Красноармейском, Кунашакском, Нагайбакском, Уйском муниципальных районах, Карабашском, Кыштымском и Миасском городских округах. Помещения осматриваются на соответствие требованиям Росстата: учитываются обеспеченность средствами связи, мебелью, необходимым оборудованием, охраной, достаточность площади и территориально удобное расположение. Представители Челябинскстата и местных администраций обсудили многие вопросы по подбору и использованию помещений, чтобы обеспечить безопасность и удобство для населения. В целом работа по подбору помещений в указанных территориях признана удовлетворительной.С адресным хозяйством ситуация иная, где-то проделана значительная работа, где-то она только планируется. Рабочая группа Челябинскстата отметила, что в целом работа проводится и необходимо ее завершить до 1 марта 2021 года. Наличие табличек с названиями улиц и номерами домов и квартир необходимы не только для проведения переписи населения, но и самим жителям населенных пунктов, социальным, пожарным, почтовым, медицинским службам. Челябинскстат планирует продолжить такие выезды в территории вплоть до конца 2020 года. Справочно Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы». Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области (Челябинскстат)Интернет-адрес: https://chelstat.gks.ru; э/п: p74@gks.ruТелефон: (351) 265-58-19 Подробнее
Минэнерго РФ будет способствовать взаимодействию энергетических компаний с Госкорпорацией «Росатом» в рамках реализуемых проектов «Электротехника», «Цифровая энергетика» и создания комплексного испытательного центра – об этом замминистра энергетики Евгений Грабчак заявил в ходе визита в РФЯЦ – ВНИИТФ имени Е.И. Забабахина (ЗАТО Снежинск) Подробнее
Общий объем грантовой поддержки проектов из Южного Урала составил более 35 млн рублей. Конкурсы проводились в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Конкурсная комиссия Фонда содействия инновациям утвердила перечень проектов, представленных для финансирования по программе «УМНИК», «СТАРТ» И «РАЗВИТИЕ».Конкурс инновационных проектов «УМНИК» ежегодно проходит в 70 регионах России. Цель - поддержка молодых ученых, стремящихся реализоваться в научно-технической и инновационной деятельности. По итогам конкурса гранты от государства на общую сумму 4 млн рублей получили 8 проектов из Челябинской области. В числе разработок – роботизированное реабилитационное устройство с функцией зеркальной терапии, технология ходьбы в виртуальной реальности, программный комплекс для оптимизации технологических процессов горячей прокатки и другие проекты.Программа «СТАРТ» направлена на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги. Участниками программы могут быть как юридические (не старше двух лет на момент подачи заявки), так и физические лица. В рамках этой программы финансирование получат 4 проекта из Южного Урала на общую сумму более 11,7 млн рублей.Еще один проект из Челябинской области получит грант от государства на сумму 20 млн рублей в рамках программы «РАЗВИТИЕ-Цифровые платформы». Речь идет о разработке платформы Workflow Technology – для автоматизированной разработки и внедрения кросс-платформенного программного обеспечения для систем управления предприятиями и бизнес-процессами.Как отметил региональный представитель Фонда содействия инновациям Всеволод Скремета, традиционно конкурсы, проводимые в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», пользуются популярностью у инноваторов Челябинской области. «С каждым годом заявок становится больше. Особую гордость за челябинских разработчиков вызывает победа проекта в конкурсе «Развитие - Цифровые платформы», в рамках которого проходил жесткий отбор в два этапа - заочный и очный. Надо отметить, что сейчас подведены итоги только конкурсов, проводимых в рамках национального проекта «Цифровая экономика». В скором времени ожидаются результаты по остальным программам Фонда, которых с нетерпением ждут инноваторы Челябинской области», - рассказал Всеволод Скремета.Дмитрий Козленков, генеральный директор АНО «Центр развития цифровых технологий»: «Участие в конкурсах Фонда – это отличная возможность получить финансирование от государства на разработку своего инновационного продукта. В случае если у компании появляются затруднения или вопросы по участию в конкурсе или заполнению заявки – ей всегда готовы помочь в региональном представительстве Фонда и у нас, в Центре развития цифровых технологий. Мы готовы помочь структурировать ваш продукт или проект в таком ключе, в котором он будет подходить под мандат финансирования Фонда».Полный список победителей конкурсов Фонда содействия инновациям, проводимых в рамках национального проекта «Цифровая экономика»Информация о программах Фонда содействия инновациям