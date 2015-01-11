ММК закупил современное медицинское оборудование Центральной клинической медико-санитарной части Магнитогорска

Магнитогорский металлургический комбинат профинансировал приобретение для офтальмологической службы Центральной клинической медико-санитарной части Магнитогорска нового современного оборудования. По словам заведующей отделением офтальмологии медсанчасти Ирины Сайфуллиной офтальмологическую операционную удалось оснастить по мировым стандартам, превратив ее в самую современную в нашей стране. В числе новинок – суперсовременный офтальмологический микроскоп Leica Proveo 8 - самое новое, что есть в офтальмологии в плане микрохирургии. Микроскоп отличает высочайший комфорт, большая глубина фокуса, объемное изображение, позволяющее увидеть все до мельчайших подробностей.Имеется также система CONSTELLATION, которая позволяет не только оперировать катаракту, но и производить микрохирургическое вмешательство. Этот аппарат, оснащенный лазером, только второй в России такого уровня. В июне специализированная поликлиника медсанчасти получила единственный в России электроретинограф DIOPSYS, позволяющий врачам оценивать структурные изменения сетчатки глаз пациентов. Современное оборудование, поступающее в медсанчасть, повысит качество диагностики и лечения заболеваний органов зрения. Поставки нового офтальмологического оборудования за счет средств ПАО «ММК», как хирургического, так и диагностического, в глазное отделение стационара и специализированную поликлинику начались весной и продолжатся до конца года.«Приобретение суперсовременного офтальмологического оборудования – одно из направлений стратегической программы развития медсанчасти, которая была утверждена председателем совета директоров ПАО «ММК» Виктором Филипповичем Рашниковым и генеральным директором ПАО «ММК» Павлом Владимировичем Шиляевым и в настоящее время получает свою реализацию», – рассказал директор АНО «ЦКМСЧ» Алексей Коваленко. По его словам, стоимость этого большого проекта – порядка 90 млн рублей.Модернизация офтальмологической службы Центральной клинической медико-санитарной части открывает новые перспективы в лечении глазных болезней для всех пациентов города Магнитогорска и юга Челябинской области.«Медсанчасть получила оборудование не просто хорошее, а великолепное. На сегодня, раз появилось оборудование, можно выполнять операции не только на переднем, но и на заднем отрезке глаза – это верх офтальмологической хирургии, офтальмологического искусства. Сегодня здесь могут выполняться все офтальмологические операции, а специалисты здесь очень хорошие и надежные», – отметил главный внештатный офтальмолог Министерства здравоохранения Челябинской области Валерий Экгардт.Офтальмологи медсанчасти уже приступили к выполнению операций по лечению катаракты с помощью нового хирургического микроскопа. В самом ближайшем будущем спектр оперативного лечения глазных болезней будет расширяться.