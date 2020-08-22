О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 23 августа

В Челябинской области принято порядка 2000 заявлений на социальную поддержку родителям (законным представителям) в виде единовременного социального пособия на подготовку детей к учебному году. Выплата составляет 1500 рублей. Документы принимаются до 10 ноября. А деньги поступят родителя в первых числах сентября.

Напомним, что выплата положена каждому ребенку из многодетной малоимущей семьи и каждому ребенку-инвалиду из малоимущей семьи. Основное условие – дети должны учиться по очной форме обучения в образовательных организациях всех типов, кроме дошкольных. На пособие могут рассчитывать более 34 тысяч детей. По состоянию на 24 августа 2020 года в управления социальной защиты населения было направлено около 2000 заявлений. Документы принимаются до 10 ноября.«В этом году размер выплаты составляет 1500 рублей на ребенка. Конечно, мы понимаем, что затраты каждого родителя гораздо больше, но тем не менее большое количество семей смогут получить выплату. При расчете использовались минимально необходимые наборы для начала школьного сезона», – пояснила министр социальных отношений Ирина Буторина. Для начисления пособия достаточно одного заявления, которое можно подать в управление социальной защиты населения по месту жительства в электронном виде. Остальные документы сотрудники соберут самостоятельно, запросят в случае необходимости у заявителя либо получат в рамках межведомственного взаимодействия.«Впервые заявления на подготовку детей к учебному году можно подать дистанционно, направив его в электронном виде. На сегодняшний день уже принято порядка 2000 заявлений. Наибольшее количество заявлений мы получили из крупных городов, таких как Челябинск и Магнитогорск», — пояснила начальник отдела организации социальной защиты семьи и детей министерства социальных отношений Челябинской области Инна Околелова. Выплаты единовременного социального пособия начнут поступать на лицевые счета родителей или через отделения почтовой связи в первых числах сентября. Подробнее