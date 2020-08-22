О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 23 августа

По состоянию на вечер 23 августа в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеют 69 человек. В настоящее время в инфекционном отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России находится 14 человек с COVID-19, 55 пациентов лечатся амбулаторно. Выздоровели 240 человек.
За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 313 случаев заболевания коронавирусом.
21 августа выявлен 1 новый случай COVID-19, больной госпитализирован
22 августа выявлено 2 новых случая COVID-19, больные лечатся амбулаторно.
23 августа выявлено 3 новых случая COVID-19, больные лечатся амбулаторно.
С начала периода наблюдения 4 пациента умерли: 29 мая, 14, 16, 18 июля.
Всего с 13.03.2020г. по 23.08.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1824 Постановления об изоляции на лиц, контактировавших с больными.
Под медицинским наблюдением находится 138 человек, контактировавших с больными.
Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 8555 исследований.
В Челябинской области с 19 августа разрешено проведение на территории региона спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. Мероприятия разрешаются как на открытом воздухе, так и в помещениях. Необходимо обязательное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований: в том числе ношение масок, соблюдение социальной дистанции, поэтому на мероприятиях смогут присутствовать, в среднем, 30-35% от расчетной вместимости помещения или сооружения. Также разрешается работа образовательных организаций, детских игровых комнат, развлекательных центров и иных аналогичных развлекательных и досуговых заведений. Снимается ограничение на количество присутствующих лиц при регистрации заключения брака. Органы ЗАГС самостоятельно определяют количество присутствующих в зависимости от вместимости помещений для соблюдения социального дистанцирования. С 1 сентября разрешается работа кинотеатров и кинозалов.
Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.
https://mru71.fmba.gov.ru/
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа