О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 24 августа

По состоянию на вечер 24 августа в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеют 69 человек. В настоящее время в инфекционном отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России находится 17 человек с COVID-19, 52 пациента лечатся амбулаторно. Выздоровели 245 человек.

За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 318 случаев заболевания коронавирусом.

24 августа выявлено 5 новых случаев COVID-19, 1 больной госпитализирован, 4 – лечатся амбулаторно.

С начала периода наблюдения 4 пациента умерли: 29 мая, 14, 16, 18 июля.

Всего с 13.03.2020г. по 24.08.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1833 Постановления об изоляции на лиц, контактировавших с больными.

Под медицинским наблюдением находится 151 человек, контактировавшие с больными.

Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 8555 исследований.

Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.

https://mru71.fmba.gov.ru/