О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 25 августа

По состоянию на вечер 25 августа в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеют 63 человека. В настоящее время в инфекционном отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России находится 18 человек с COVID-19, 45 пациентов лечатся амбулаторно. Выздоровели 252 человека.

За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 319 случаев заболевания коронавирусом.

25 августа выявлен 1 новый случай COVID-19, 1 больной лечится амбулаторно.

С начала периода наблюдения 4 пациента умерли: 29 мая, 14, 16, 18 июля.

Всего с 13.03.2020г. по 25.08.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1857 Постановлений об изоляции на лиц, контактировавших с больными.

Под медицинским наблюдением находится 158 человек, контактировавшие с больными.

Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 8648 исследований.

Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.