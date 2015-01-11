Финалист конкурса «Лидеры России» из Челябинска готовится к восхождению на Эльбрус

Финалисты третьего сезона конкурса «Лидеры России» готовятся к восхождению на гору Эльбрус в рамках проекта сообщества победителей конкурса – клуба «Эльбрус». В их числе челябинец Александр Пахоруков. Само восхождение запланировано на начало сентября, участники понесут на вершину «Знамя Победы» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.В конкурсе «Лидеры России» участники проявляли свои лидерские качества, работу в команде, решали сложные кейсы. Сейчас с коллегами они окажутся в непривычных высокогорных условиях, в ситуации, когда проявление лидерских качеств потребуется в реальной жизни. Одним из участников восхождения станет Александр Пахоруков из Челябинска, суперфиналист конкурса «Лидеры России» 2020.«Когда мне, как суперфиналисту конкурса «Лидеры России», предложили возможность участия в восхождении на Эльбрус, я сразу же подал заявку. У меня не было ни вопросов, ни сомнений. Одна из цитат, которая принадлежит Стиву Джобсу гласит: «Сделай шаг, и дорога появится». Для меня она означает постоянный поиск возможностей, движение вперёд, желание учиться, развиваться, познавать новое, расширять собственные горизонты. Конечно, я готовился, был отбор, поэтому нужно было показать лучшие результаты. Я убеждён, что восхождение на высочайшую вершину России станет мощным импульсом для всех дальнейших проектов, которыми я буду заниматься и даст заряд эмоций для победы в финале конкурса «Лидеры России», который стартует 5 сентября», – поделился Александр Пахоруков.Первый этап восхождения, акклиматизационный выход в ущелье Ирикчат, уже начался. 29 августа, участники поднимутся на стартовую площадку Лепрус, где их ждет двухдневная подготовка перед восхождением на вершину Эльбруса, и к команде восходителей присоединится Российский космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса, 535-й космонавт мира, 117-й космонавт России, герой и лётчик-космонавт РФ, первый в мире учёный-командир космического корабля Сергей Рязанский.«Мы получили 101 заявку от «Лидеров России» 2020 года, но только 10, показавших лучшие результаты по приседаниям и бегу, вошли в команду восходителей. Лидеры России понесут на вершину горы «Знамя Победы» в год 75-летия Великой Победы, проведут уроки «Памяти и Славы», а кроме того, мы, совместными усилиями администрации Кабардино-Балкарской республики, «Лидеров России», Клуба «Эльбрус» и платформы «Россия – страна возможностей» закладываем новое место памяти и славы – Парк Побед, который будет, не только напоминать всем о героях Великой Отечественной войны и их подвигах, но и станет продолжением истории Побед в широком смысле слова. Центральным элементом парка станет инсталляция в виде контура горы Эльбрус. Каждый, посетивший это место, сможет повязать памятную ленточку о своей Победе на инсталляцию», – рассказалОлег Жданеев, победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», руководитель Центра компетенций технологического развития ТЭК Минэнерго, автор проекта «Восхождение на Эльбрус».Сразу после восхождения участники поедут на суперфинал конкурса «Лидеры России» в Мастерскую Управления «Сенеж».