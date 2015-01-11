Прямое вещание с Вечера общественных инициатив

28 и 29 августа в Озёрске, в театре Наш Дом, пройдёт «Вечер инициатив».

На нашем сайте вы сможете посмотреть мероприятие в формате онлайн.

Ссылки на трансляции из большого и малого зала добавлены в список камер на главной странице ozersk.ru.

Также прямые включения запланированы на канале УКС-ТВ.

Первый вечер будет посвящён изучению городского диалога, гражданских проектов и городских процессов. Участники получат базовые знания по этим темам и поучаствуют в совместном формировании образа Озёрска. Таким образом они обретут общий язык и опору на единые смыслы для дальнейшей работы.

Во второй день участников Вечера инициатив ждет практика, презентации проектов, углубленное знакомство с ними и работа над системным решением.

По словам организаторов, «Вечер инициатив» — это возможность принять участие в реальных изменениях города, предложить свою помощь или просто узнать, чем живет активный Озёрск». На площадке проекта планируются уникальные для Озерска нетворкинг, знакомство с тьюторами и неформальное общение.

План мероприятия:

28 августа, пятница, с 18:00 до 21:15

В 18 00 - 19 45 Свят Мурунов – модератор вечера, урбанист, основатель и идеолог сети Центров Прикладной Урбанистики (ЦПУ), создатель университета воркшопов workshopuniversity.ru и эксперт Сколково по моногородам, расскажет лекцию на тему «Как через парк менять экономику и отношения».

В19 45 - 20 45 Ян Кожан – основатель Агентства развития Сысерти и проекта «Лето на заводе», расскажет как создать проект, которому помогает власть и бизнес.

В 20 45 - 21 15 Женя Нестерова - соучредительница Фонда городских инициатив. Проведет завершение встречи и расскажет о программе следующего дня мероприятия.

29 августа, суббота, с 13:00 до 21:30. Работа по проектам и процессам. Проектное знакомство, нетворкинг.

В 13 00 - 14 00 – Свят Мурунов. Создание большой модели смыслов Озёрска, определение тех процессов, которые необходимо менять, корректировать через системные решения.

В 14 00 - 14 15 – Перерыв на кофе-брейк.

В 14 15 - 16 15 – Лекции и семинары:

Малый зал: Семинар по созданию фонда местных сообществ.

Снежана Французова, представитель “Партнерства фондов местных сообществ”.

Большой зал: Городская среда и городские процессы. О центре прикладной урбанистике. Как сеть общественных пространств меняет городскую экономику и отношения. Свят Мурунов, эксперт Сколково.

Фойе 1 этажа Проекты Росатома, информационная поддержка и гранты. Беседа в формате “вопрос-ответ”. Марина Фролова, генеральный директор Некоммерческого партнерства Информационный альянс “Атомные города”.

Холл 2 этаж Как создать центр городских компетенций, способный объединить поколения и образовательную и досуговую функцию. Нестерова Евгения, Фонд городских инициатив и центр городских практик Дом Маклецкого.

В 16 15 - 17 00 – Перерыв на обед.

В 17 00 - 18 30 – Питчинг, презентация проектов (регистрация по ссылке внизу).

В 18 30 - 18 45 – Слово организаторов, Администрации города и ПО “Маяк”.

В 18 45 - 19 00 – Перерыв на кофе-брейк.

В 19 00 - 21 30 – Неформальная часть. Обсуждения.