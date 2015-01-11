О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 27 августа

Представители Общественного совета при ФДА «Росавтодор» посетили Южный Урал. Делегация проверила соответствие работ, выполняемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», всем графикам и нормативам.

Делегацию сопровождали представители Администрации Челябинска, ответственные за дорожное хозяйство, подрядчики, специалисты Миндортранса Челябинской области, а также подведомственных учреждений – лаборатории ОГКУ «ЮУЦДИИ» и ОГКУ «Челябинскавтодор».В первый день работы общественники проинспектировали некоторые прошлогодние объекты (ул. Свободы, ул. Худякова, ул. 40 лет Победы и другие), а также ознакомились с участками, ремонтируемыми в этом году (ул. Молодогвардейцев, ул. Молдавская, ул. Труда, ул. Артиллерийская, ул. Университетская Набережная и другие).При осмотре городских дорог проверяющие обратили внимание на некоторые недочеты. Например, на объектах 2019 года комиссия обнаружила несколько колодцев и ливневых канализаций, расположенных ниже уровня покрытия. Оказалось, что дефект появился со временем – на этапе приемки работ в прошлом году все объекты на дорожном полотне соответствовали уровню покрытия. Подрядчику выдали предписание на исправление данного дефекта — все колодцы должны быть выровнены.Также общественники указали на частичное разрушение бортового камня (например, на ул. Университетская Набережная) и отсутствия примыканий на некоторых улицах с парковками и съездами. Эти замечание представители Администрации тоже приняли во внимание.Не обошли стороной проверяющие и вопрос взаимодействия дорожных и коммунальных служб. Общественники отметили, что графики работ должны обсуждаться и согласовываться обеими сторонами.Во второй день комиссия осмотрела региональные автодороги Челябинской области. По аналогии с городом, рассматривались как прошлогодние (например, а/д Шершни — Северный, Шершни — пос. Западный, Аргаяш — Кулуево — Марксист — Альмеева, и другие), так и объекты нынешнего года. Один из таких объектов — реконструкция автодороги Челябинск — Харлуши. Здесь общественники понаблюдали за ходом работ, а также ознакомились с официальной документацией проекта. Они отметили, что технологически реконструкция выполняется хорошо, дорожникам стоит уделить внимание строительному подъему и качественному монтажу водопропускных труб.Результаты инспекции федеральная комиссия озвучила на итоговом совещании. Все замечания были зафиксированы представителями регионального проектного офиса, чтобы в дальнейшем исправить выявленные общественниками нарушения.«Нужно действовать сплоченно. Мы указали вам на недостатки. Ваша задача их исправить. Если понадобится какая-то помощь — мы не откажем», — отметил зампредседателя Общественного совета Глеб Киндер.Напомним, в 2020 году в нормативное состояние приведут 138 километров региональных дорог и более 60 километров улично-дорожной сети Челябинска и Магнитогорска в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Работы по проекту будут завершены в конце октября текущего года. Подробнее