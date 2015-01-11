О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 27 августа

За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 325 случаев заболевания коронавирусом.
27 августа выявлено 5 новых случаев COVID-19: 2 больных госпитализированы в инфекционное отделение, 3 – лечатся амбулаторно.
С начала периода наблюдения 4 пациента умерли: 29 мая, 14, 16, 18 июля.
Всего с 13.03.2020г. по 27.08.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1863 Постановления об изоляции на лиц, контактировавших с больными.
Под медицинским наблюдением находится 124 человека, контактировавшие с больными.
Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 8763 исследования.
Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.
https://mru71.fmba.gov.ru/
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа