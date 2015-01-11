Трудовой коллектив предприятия «Метагломерат» в Кусинском районе будет сохранён

Урало-Сибирская металлургическая компания не планирует увольнений сотрудников предприятия «Метагломерат» (входит в промышленную группу УСМК), расположенного в поселке Магнитка Кусинского района. Если загрузка обогатительной фабрики в Магнитке снизится из-за перебоев с поставками руды, все рабочие будут трудоустроены. Коллективу, в том числе, будет предложено перейти на другие предприятия УСМК.«В наших интересах сохранить специалистов, которые сегодня трудятся на предприятии в Кусинском районе. Они востребованы на рынке труда, и мы готовы предложить им стабильную работу и достойную зарплату. Несколько человек уже выразили желание перейти работать на ЧЭМК. Работники такого уровня нужны и на других предприятиях нашего холдинга, в первую очередь, на горнодобывающих комплексах в ЯНАО и Пермском крае. Да, это связано с вахтовым методом работы, но мы оплачиваем и переезд, и жильё, своевременно выдаём зарплату, которая, кстати, будет увеличена тем, кто отправится на вахту. Никаких увольнений! Будем оформлять как перевод, ведь, несмотря на разные юридические лица, мы - часть одного большого холдинга», - заявил директор ЧЭМК по производству Владимир Иванченко.К решению данного вопроса подключилось правительство Челябинской области. По поручению губернатора Алексея Текслера 26 августа на предприятие выехали специалисты регионального Минпрома и Главного областного управления по труду и занятости, а также глава Кусинского муниципального района и представители собственника ООО «Метагломерат».«Мы убедились, что сохранение рабочих мест у УСМК в приоритете», - прокомментировал ситуацию начальник Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов.
«Некоторое время назад УСМК провел на «Метагломерате» масштабную реконструкцию, выделив и на обустройство инфраструктуры нашего поселка около 10 миллионов рублей. Я верю, что предприятие преодолеет временные трудности», - добавил глава Магнитского городского поселения Анатолий Чистяков.По итогам выезда установлено, что на предприятии сейчас трудится 424 человека. В связи с производственной реорганизацией остановлены мощности по переработке руды мелкой фракции, что привело к высвобождению 66 сотрудников. В Центр занятости Кусинского муниципального района подано уведомление о сокращении с 6 октября 2020 года 35 сотрудников ООО «Метагломерат». 28 из них – пенсионного, 7 – предпенсионного возраста. Остальным предложено трудоустройство на других предприятиях УСМК.Сегодня, 28 августа, министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий встретился с собственником АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», чтобы обсудить, какую поддержку сотрудникам ООО «Метагломерат» могут оказать правительство области, руководство района и самого завода. Осознавая свою ответственность за сохранение производства и трудового коллектив, собственник выразил готовность к началу следующей недели доработать план мероприятий по разрешению ситуации и представить его Правительству области 1-го сентября.***
ООО «Метагломерат» специализируется на обогащении хромовых руд, импортируемых из Казахстана и добываемых АО «ЧЭМК» на территории Приуральского района ЯНАО в посёлке Харп. Контракт с казахстанскими производителями руды закончился по инициативе поставщика. Зимой по погодным причинам возможны перебои с прибытием руды в Магнитку из Харпа. На УСМК рассчитали, что к концу 2020 года на «Метагломерате» возможны снижения объемов производства и заранее нашли для кусинских рабочих варианты трудоустройства. При этом останавливать предприятие не будут, наоборот, тот же ЧЭМК крайне заинтересован в поставках обогащенного хромового концентрата из Магнитки.