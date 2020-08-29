О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 30 августа

По состоянию на вечер 30 августа в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеют 64 человека. В настоящее время в инфекционном отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России находится 20 человек с COVID-19, 44 пациента лечатся амбулаторно. Выздоровели 263 человека.

За весь период наблюдения в округе зарегистрирован 331 случай заболевания коронавирусом.

29 августа выявлено 4 новых случая COVID-19: 1 больной госпитализирован в инфекционное отделение, 3 – лечатся амбулаторно.

30 августа новых случаев COVID-19 не выявлено.

С начала периода наблюдения 4 пациента умерли: 29 мая, 14, 16, 18 июля.

Всего с 13.03.2020г. по 30.08.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1878 Постановлений об изоляции на лиц, контактировавших с больными.

Под медицинским наблюдением находится 136 человек, контактировавшие с больными.

Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 8900 исследований.

Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.

https://mru71.fmba.gov.ru/

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа