Южноуральцы перечислили в рамках программы государственного софинансирования пенсии 2,8 млрд рублей

За двенадцать лет действия программы государственного софинансирования пенсии жители Челябинской области перечислили в счет будущей пенсии 2,8 млрд рублей, в том числе в первом полугодии 2020 года – свыше 42 млн рублей. Пенсионная программа «тысяча на тысячу» позволяет гражданам самостоятельно увеличивать размер будущей пенсии за счет уплаты дополнительных страховых взносов. Если гражданин в течение года перечислит от 2 тыс. до 12 тыс. рублей, то государство удвоит эти средства.Всего участниками программы софинансирования пенсии является более 400 тыс. южноуральцев, из них уплату взносов ежегодно производит около 25 тыс. человек, сообщает отделение ПФР по Челябинской области.Следует напомнить, что государственная поддержка формирования пенсионных накоплений осуществляется в течение 10 лет, начиная с года, следующего за годом, в котором первый раз были перечислены деньги. Таким образом, в этом году завершилось софинансирование пенсионных накоплений у тех, кто уплачивал взносы с 2010 года. Для граждан, которые начали перечислять дополнительные взносы позже, государственное софинансирование продолжится*.По истечении 10 лет софинансирование дополнительных взносов в рамках программы прекращается. При этом гражданин может уплачивать средства и дальше – в этом случае начисляется ежегодный инвестиционный доход государственной управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда (или частной управляющей копании).Напомним, на сумму уплаченных взносов распространяется норма Налогового кодекса РФ, которая предусматривает для работающих граждан получение налогового вычета в размере 13%.Информация о порядке выплаты средств пенсионных накоплений после выхода на пенсию (ссылка), а также о порядке наследования пенсионных накоплений правопреемниками (ссылка) размещена на официальном сайте Пенсионного фонда.* В соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» первый взнос участнику программы необходимо было совершить до 31 января 2015 года.