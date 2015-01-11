О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 31 августа

По состоянию на вечер 31 августа в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеют 78 человек. В настоящее время в инфекционном отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России находится 29 человек с COVID-19, 49 пациентов лечатся амбулаторно. Выздоровели 263 человека.

За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 345 случаев заболевания коронавирусом.

31 августа выявлено 14 новых случаев COVID-19: 9 больных госпитализированы в инфекционное отделение, 5 – лечатся амбулаторно.

Согласно донесению о регистрации случаев коронавирусной инфекции МРУ №71 ФМБА России, очаг заражения возник в психиатрическом отделении Клинической больницы №71. Пациенты и медперсонал находятся под медицинским наблюдением.

С начала периода наблюдения 4 пациента умерли: 29 мая, 14, 16, 18 июля.

Всего с 13.03.2020г. по 31.08.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1884 Постановлений об изоляции на лиц, контактировавших с больными.

Под медицинским наблюдением находится 137 человек, контактировавшие с больными.

Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Проведено 8900 исследований.

Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.

https://mru71.fmba.gov.ru/

http://ozerskadm.ru/about/info/news/44138/